तिहाड़ में बंद राजपाल को मिलेगी बेल? कोर्ट में सुनवाई आज, सेलेब्स ने की आर्थिक मदद, चुका पाएंगे 9 करोड़?

सालों से कॉमेडी कर लोगों के फेवरेट बने राजपाल यादव सुर्खियों में बने हुए हैं. 2010 के चेक बाउंस मामले में वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. 9 करोड़ का लोन न चुका पाने के बाद उन्हें सरेंडर कर सलाखों के पीछे जाना पड़ा. लेकिन इस मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री के सितारों ने एक्टर का साथ दिया. सभी राजपाल की मदद को आगे आ रहे हैं.

सेलेब्स से मिले इस फाइनेंसियल सपोर्ट की बदौलत उम्मीद है राजपाल अपना कर्जा चुका पाएंगे. 12 फरवरी यानी आज राजपाल की जमानत की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी. फैंस और एक्टर के परिवार को पूरी उम्मीद है कि राजपाल तिहाड़ जेल से छूट जाएंगे. उन्हें बेल मिल जाएगी.

किसने की राजपाल की आर्थिक मदद?

सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अजय देवगन, वरुण धवन, मीका सिंह, सोनू सूद, राव इंद्रजीत सिंह, तेज प्रताप यादव, केआरके, गुरु रंधावा, रतन जैन, गुरमीत चौधरी ने मदद का हाथ बढ़ाया है. गुरु रंधावा ने राजपाल संग एक वीडियो में काम किया है. उन्होंने उसकी एडवांस पेमेंट एक्टर को दे दी है. वहीं भोजपुरी स्टार निरहुआ का भी रिएक्शन आया. दोनों स्टार्स की साथ में एक फिल्म आने वाली है. निरहुआ का कहना है वो इस प्रोजेक्ट के मेकर्स से राजपाल को उनका साइनिंग अमाउंट एडवांस में देने की अपील करेंगे.

म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ की मदद की है. तेज प्रताप यादव और मीका सिंह ने 11 लाख का सपोर्ट दिया है. कमाल आर खान ने 10 लाख दिए हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लाइज (FWICE) ने भी इंडस्ट्री के लोगों से उनकी मदद करने को कहा. सबसे खास बात ये है कि इस मदद को चैरिटी नहीं बल्कि राजपाल जैसे उम्दा कलाकार को सम्मान मानने की बात कही गई है.

पत्नी राधा ने इंडस्ट्री को कहा शुक्रिया

फिल्म इडंस्ट्री से मिले सपोर्ट पर राजपाल की पत्नी राधा ने आभार जताया है. उन्होंने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा- सबने हमारा साथ दिया है. इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया है. जो भी लोग आगे आकर मदद कर रहे हैं, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद.



क्या है मामला?

बात 2010 की है. जब राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिट कंपनी से 5 करोड़ रुपये लिए थे. लेकिन राजपाल की ये फिल्म नहीं चली, जिसकी वजह से एक्टर को भारी भरकम नुकसान हुआ. दूसरी तरफ, उनके उधार लिए 5 करोड़ ब्याज लगकर 9 करोड़ हो गए. इस बीच उन्होंने कई चेक भी दिए लेकिन सभी बाउंस हो गए. जिसके बाद राजपाल के खिलाफ लीगल एक्शन हुआ. 2010 के इस केस में वो 2 बार पहले भी जेल जा चुके हैं. कोर्ट से राजपाल ने कर्ज चुकाने का और समय मांगा था. लेकिन उनकी याचिका कोर्ट में खारिज हुई. जिसके बाद एक्टर को सरेंडर करना पड़ा.

सरेंडर करने से पहले राजपाल का इमोशनल साइड देखने को मिला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने अथॉरिटी के सामने इमोशनल स्टेटमेंट दिया था. वो रो पड़े थे. न्यूज X की रिपोर्ट के अनुसार, राजपाल ने अधिकारियों से कहा था- सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं दिखता. सर यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त नहीं है. इस संकट से मुझे खुद ही डील करना पड़ेगा.



