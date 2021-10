Hum Do Hamare Do: राजकुमार राव-कृति सेनन की फिल्म के ट्रेलर को मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ट्रेंड हुईं रत्ना पाठक

बरेली की बर्फी में एक साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद राजकुमार राव और कृति सेनन एक बार फिर कॉमेडी का पिटारा लेकर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में जहां एक ओर राजकुमार और कृति की स्वीट लव-स्टोरी है तो वहीं परेश रावल और रत्ना पाठक की भी मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. लोगों ने ट्रेलर पर अपना रिएक्शन भी दे दिया है.

यूट्यूब पर रिलीज हम दो हमारे दो के ट्रेलर को पॉज‍िट‍िव रिस्पॉन्स मिल रहा है. यूट्यूब और ट्व‍िटर सभी सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म पर फिल्म के ट्रेलर को सराहा जा रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'हंसी का दंगा मच जाएगा. बहुत एक्साइटेट हूं फिल्म के लिए.' एक और यूजर ने लिखा- 'ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है. ये फिल्म हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है. कृति सेनन कमाल कर रही है.'

तारीफों के पुल यहीं खत्म नहीं होते. आगे देख‍िए और क्या कहा है यूजर्स ने. एक ने लिखा- 'एक और मास्टरपीस कृति और राजकुमार का.' दूसरे ने लिखा- 'Wow Just Wow. कृति हमेशा अच्छी लगती है. एक यूजर ने तो बरेली की बर्फी में राजकुमार और कृति के अधूरे रिश्ते को इस फिल्म की लव स्टोरी बताई है. यूजर ने लिखा 'बिट्टी मिश्रा (कृति सेनन) और प्रीतम विद्रोही ( राजकुमार राव) की असली प्रेम कहानी.'

Hum Do Humare Do Trailer: कृति सेनन के लिए मां-बाप को गोद लेंगे राजकुमार राव, दिखेंगे मजेदार ट्विस्ट्स

रत्ना पाठक हुईं इस वजह से ट्रेन्ड

फिल्म में रत्ना पाठक ने राजकुमार की नकली मां और परेश रावल की लव-इंटरेस्ट का रोल प्ले किया है. ट्व‍िटर पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा- रत्ना पाठक फिल्म की जान हैं.

29 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

लोगों के इन कॉम्प्लीमेंट्स से एक बात तो साफ है कि उन्हें हम दो हमारे दो का यह ट्रेलर काफी पसंद आया है. पर कई बार ट्रेलर और फिल्म की पूरी कहानी लोगों को निराश भी कर जाती है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजकुमार और कृति की ये अपकमिंग फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरती है. इसके लिए ज्यादा नहीं बस 29 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा. यह फिल्म 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

Hamare trailer ke saath ab hogi yeh diwali family waali!✨ #HumDoHamareDoTrailer out now! Watch the trailer now :- https://t.co/9LRfmBviGW Streaming from 29th October, on #DisneyPlusHotstarMultiplex @RajkummarRao @kritisanon @SirPareshRawal #RatnaPathakShah @Aparshakti

#HumDoHamareDoTrailerReview:

The Trailer looks like a quite roller coaster ride. For me trailer could have had some more better dialouges but still the trailer looks promising due to its star cast of @RajkummarRao, @kritisanon,@SirPareshRawal & #RatnaPathakShah.

Rating- ⭐⭐⭐. pic.twitter.com/SJl0VRBlI5