Amitabh Bachchan की वो अनदेखी तस्वीर जिसमें मां तेजी बच्चन के साथ दिखा बिग बी का अभिनय

जिंदगी को जिंदादिली और खूबसूरती के साथ एक मिसाल बनकर कैसे जिया जाता है, यह हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने लोगों को बखूबी सिखाया है. भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी दमदार शख्सियत और एक्टिंग की छाप छोड़ने वाले अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले अमिताभ बच्चन एक हिंदी प्ले में अपनी मां तेजी बच्चन के साथ भी नजर आ चुके हैं. आइए एक्टर के बर्थडे पर आपको दिखाते हैं अमिताभ बच्चन की मां संग एक अनसीन फोटो.

जब अमिताभ बच्चन ने मां संग किया था अभिनय

साल 1967 में अमिताभ बच्चन ने विलियम शेक्सपीयर के ड्रामा ऑथेलो पर बेस्ड एक हिंदी प्ले में अपनी मां तेजी बच्चन के साथ अभिनय किया था. अमिताभ बच्चन की यह तस्वीर उसी दौरान ली गई थी, जब वो मां संग प्ले के लिए परफॉर्म कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्ले का हिंदी ट्रांसलेशन अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने किया था.

यहां देखें अनसीन फोटो

1967 :: Young Actor Amitabh Bachchan With Mother Teji Bachchan In Hindi Play Based On Shakespeare's Drama Othello.



Hindi Translation of Othello For The Play Was Done by Poet Shri Harivansh Rai Bachchan pic.twitter.com/W83qwH9W7C