'वो अमेरिका चली गई', बॉलीवुड की 'नागिन' होने वाली थीं प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर का बड़ा खुलासा

प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भारतीय लोककथाओं पर आधारित एक फिल्म 'नागिन' की कल्पना की थी. हालांकि यह विचार बड़े पर्दे पर नहीं बन पाया. इसके बजाय एकता ने इस कॉन्सेप्ट को टेलीविजन सीरीज में तब्दील कर दिया, और यह सीरीज भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक बन गई.

प्रियंका चोपड़ा होतीं बड़े पर्दे की नागिन? (Photo: Screengrab)
हाल के समय में पौराणिक कथाओं और लोककथाओं पर आधारित फिल्में देश के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रही हैं. यह ट्रेंड दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, जहां 'कार्तिकेय', 'कल्कि' और 'कांतारा' जैसी फिल्मों ने धूम मचाई. बाद में यह लहर बॉलीवुड तक पहुंची, जिसमें 'आदिपुरुष', 'ब्रह्मास्त्र' और अब डायरेक्टर एस एस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' है. साथ ही रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायणम्' भी शामिल हैं.

लेकिन इस ट्रेंड के मेनस्ट्रीम में आने से बहुत पहले ही प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भारतीय लोककथाओं पर आधारित एक फिल्म 'नागिन' की कल्पना की थी. हालांकि यह विचार बड़े पर्दे पर नहीं बन पाया. इसके बजाय एकता ने इस कॉन्सेप्ट को टेलीविजन सीरीज में तब्दील कर दिया, और यह सीरीज भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक बन गई. 'नागिन' के नए सीजन की मांग लगातार बनी रहती है. फिलहाल इसका सीजन 7 टीवी पर चल रहा है.

प्रियंका होने वाली थीं पहली नागिन?

हाल ही में एक इंटरव्यू में एकता कपूर ने बताया कि भारतीय दर्शक वेस्टर्न सुपरहीरो फिल्मों को बड़े उत्साह से देखते हैं. लेकिन अपनी घरेलू लोककथाओं और फोकलोर आधारित कहानियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. उषा काकडे प्रोडक्शंस को दिए इंटरव्यू में एकता ने कहा, 'भारत में पौराणिक कथाएं लोगों के दिल-दिमाग में गहराई से बैठी हुई हैं. हम सबने अपने दादा-दादी से ये कहानियां सुनी हैं. भारत के हर बच्चे को पता है कि नागिन बदला लेती है. फिर भी हम बैटमैन और सुपरमैन जैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन अपनी भारतीय लोककथाओं को, चाहे टेलीविजन पर हो या फिल्मों में, बड़ा स्थान नहीं देते.'

उन्होंने यह भी याद किया कि नागिन मूल रूप से एक फीचर फिल्म के तौर पर सोची गई थी. एकता ने बताया, 'मैंने सबसे पहले नागिन नाम की फिल्म बनाने का फैसला किया था. मैं इस कहानी को लेकर दो बड़े सितारों के पास गई थी. एक ने हां कहा, दूसरे ने मना कर दिया. जिस एक्ट्रेस ने हां कहा था, वो अमेरिका चली गई. उसी समय मैंने फैसला किया कि इसे टेलीविजन शो के रूप में बनाऊंगी.'

एक पुराने इंटरव्यू में एकता कपूर ने बताया था कि उन्होंने कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा को 'नागिन' के लिए अप्रोच किया था. फिल्म कम्पैनियन से बात करते हुए एकता ने कहा था, 'द डर्टी पिक्चर के बाद मैंने नागिन को फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया था. मैंने इस कॉन्सेप्ट को दो एक्ट्रेसेज के पास ले गई. मुझे याद है मैं कटरीना के पास गई और कहा कि डर्टी पिक्चर के बाद मैं कुछ क्रांतिकारी बनाना चाहती हूं. जब मैंने नागिन कहा तो वो मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे मैंने कुछ बहुत अच्छा स्मोक किया हो. वो बोलीं, 'क्या आप सीरियस हैं? आज के समय में कोई नागिन नाम की फिल्म देखेगा?' फिर मैं प्रियंका के पास गई, उस वक्त वो विदेश जाने वाली थीं.'

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

बाद में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में एकता कपूर ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा था, 'मुझे इसे बेहतर तरीके से समझाना चाहिए था. उन्हें उस समय पूरी तरह समझ नहीं आया कि भारतीय लोककथाएं कितनी बड़ी हैं. प्रियंका चोपड़ा ने हां कहा था, कटरीना को उस समय लोककथाओं का स्केल समझ नहीं आया था. लेकिन दोनों ही महिलाएं कमाल की हैं. मैं उनकी बहुत इज्जत और प्यार करती हूं, और भविष्य में उन दोनों के साथ काम करने की उम्मीद रखती हूं.'

उन्होंने आगे कहा था, 'कटरीना को हिंदी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और बिना फिल्मी परिवार से आए अपना करियर बनाया. प्रियंका ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है. मैं यह सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि यह समझ आए कि हम भारतीय लोककथाओं की ताकत को कितना कम आंकते हैं.'

श्रद्धा कपूर की नागिन ट्रायोलॉजी?

प्रियंका चोपड़ा वाली फिल्म कभी बन नहीं पाई, लेकिन सालों बाद प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने ऐलान किया था कि वे श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका में लेकर 'नागिन' को फिल्म के रूप में बनाएंगे. इसे एक ट्रायोलॉजी के तौर पर घोषित किया गया था, जो भारतीय लोककथाओं में रूप बदलने वाली नागिन की कहानी को गहराई से दिखाएगी. इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2020 में हुआ था. हालांकि इसको लेकर बाद में कोई अपडेट नहीं आई.

