ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस फैंस के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. दोनों की एक प्यारी सी बेटी है - मालती. प्रियंका और निक अकसर ही सोशल मीडिया पर बेटी के साथ बिताए खूबसूरत पलों की झलक दिखाते रहते हैं. पहली बार निक ने बेटी के जन्म के मुश्किल हालातों के बारे में बात की है. मालती के बारे में बताते हुए वो इमोशल भी हो गए.

बैंगनी रंग की हुई थी मालती

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी मालती प्री-मैच्योर (समय से पहले होने वाले बच्चे) हुई थीं. जे शेट्टी पॉडकास्ट पर निक ने कहा मैंने पहले कभी इस पर बात नहीं की. मालती का जन्म बहुत मुश्किल हालातों में हुआ था. मालती समय से पहले पैदा हुईं थी. वजन सिर्फ 1 पाउंड 11 औंस (765 ग्राम) था. जन्म के समय वो "बैंगनी रंग की" थीं. मालती को 6 ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगे और कई हफ्तों तक उन्हें NICU में रखना पड़ा.

निक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मेरी पत्नी और मैंने 3.5 महीने तक अस्पताल में 12-12 घंटे की शिफ्ट की, ताकि मालती को 24 घंटे देखभाल मिले. मुझे अभी भी वहां की महक याद है. कुछ चीजें हमेशा दिल दहला देती हैं. हर दिन वहां रहना सुकून देने वाला भी था और डरावना भी, क्योंकि दूसरे परिवार भी वैसी ही मुश्किल से गुजर रहे थे. मालती ने वहां साढ़े महीने तक संघर्ष किया. धीरे-धीरे उसका वजन बढ़ा. 6 बार खून चढ़ाने के बाद उनकी कंडीशन बेहतर हुई फिर हम उसे घर ले आए.

मालती की तारीफ

निक ने अपनी बेटी मालती को ताकतवर बताया. उन्होंने कहा कि ये अनुभव विनम्र करने वाला था और उनकी प्रगति देखकर हैरान रह गए. अब मालती स्वस्थ हैं, घर पर खुशियां बिखेर रही हैं और जोनस-चोपड़ा परिवार अस्पताल स्टाफ के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने संकट में हमारा साथ दिया. ये सब कहते हुए वो इमोशनल हो गए.

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा 2018 में राजस्थान में शादी के बंधन में बंधे थे. उन्होंने पारंपरिक ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के चार साल बाद उन्होंने 2022 में बेटी मालती का वेलकम किया.





