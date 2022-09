कृति सेनन को डेट कर रहे 'बाहूबली' स्टार प्रभास, करण जौहर के शो ने दिया हिंट

साउथ के सुपरस्टार प्रभास फैन्स के बीच चर्चा में रहते हैं. जल्द ही प्रभास, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन संग फिल्म में नजर आएंगे. फैन्स दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में कृति सेनन, करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में टाइगर श्रॉफ संग पहुंचीं. जब करण ने 'हे करण, इट्स मी' गेम खेला तो कृति सेनन ने अपना फोन उठाकर सीधा प्रभास को ही मिलाया. बस फिर देर किस बात की थी, प्रभास और कृति सेनन की डेटिंग की खबरें मार्केट में आग की तरह फैलने लगीं. कृति सेनन और प्रभास, दोनों ही काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं. फैन्स यह सोच रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या पक रहा है. कपल जल्द ही फिल्म 'आदिपुरुष' में नजर आएगा. अपनी ऑनस्क्री केमिस्ट्री से दोनों ही फैन्स को बेताब कर रहे हैं.

कृति और प्रभास कर रहे डेट

कृति सेनन ने जब प्रभास को फोन लगाया तो फैन्स का कहना था कि यह शो का बेस्ट मोमेंट था. फैन्स दोनों को बेस्ट कपल करार कर चुके हैं. हालांकि, दोनों में से किसी की ओर से भी डेटिंग की अफवाहों पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. सोशल मीडिया पर कृति सेनन और प्रभास की बातचीत पर कई ट्वीट्स सामने आए हैं. फैन्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

One of the best moments this season was the conversation between #KritiSanon and #Prabhas



god he's so gentle 🥺🥺❤️❤️ #KoffeeWithKaranS7 #Adipurush

कृति सेनन के वर्कफ्रंट की बात करें तो साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक का सफर एक्ट्रेस ने तय किया है. बॉलीवुड में 'हीरोपंती' फिल्म में शानदार एक्टिंग कर कृति ने दर्शकों का दिल जीता था. हाल ही में 'मिमी' फिल्म में सेरोगेसी मदर की भूमिका निभाकर कृति ने फिर दर्शकों को अपना दीवाना बनाया. कृति जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ 'गणपत', वरुण धवन के साथ 'भेड़िया' और कार्तिक आर्यन के साथ 'शहजादे' में नजर आने वाली हैं.