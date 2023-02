'श्रीनगर में दशकों बाद शोज हाउसफुल', PM मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर क्यों होने लगी 'पठान' की चर्चा?

शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. फिल्म वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ कमाने की ओर बढ़ रही है. पठान एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी स्पीच के दौरान ऐसा कुछ कहा है, जिसे लोग शाहरुख खान की फिल्म से जोड़ रहे हैं.

क्या बोले पीएम मोदी?

सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की एक क्लिप वायरल हो रही है. पीएम वीडियो में कहते हैं- श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थियेटर हाउसफुल चल रहे हैं. पीएम के इस बयान के बाद लोगों को पठान की याद आ गई है. यूजर्स पीएम की बात का कनेक्शन शाहरुख खान की फिल्म से जोड़ रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि देश-विदेश में अपना दमखम दिखा रही पठान ने श्रीनगर में भी अपना डंका बजाया. 32 सालों बाद सिर्फ और सिर्फ पठान की वजह से वहां के सिनेमाघरों में रौनक लौटी. शोज हाउसफुल चलने लगे. सालों बाद श्रीनगर के थियेटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा.

After decades, the Theatres of Srinagar are going Housefull: PM #NarendraModi#ShahRukhKhan with #Pathaan has done unimaginable things. pic.twitter.com/7IlYCsMuJ4