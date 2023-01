Pathaan Worldwide Box Office Collection Day 6: पठान की बादशाहत कायम, 6 दिन में 600 करोड़ का आंकड़ा पार, बॉक्स ऑफिस के बाजीगर बने शाहरुख

Pathaan Worldwide Box Office Collection Day 6: ताबड़तोड़ कमाई के बाद पठान के लिए इम्तिहान की घड़ी शुरू हो गई है. शाहरुख की फिल्म को लॉन्ग वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला. फिल्म ने महज 5 दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया. लेकिन असल टेस्ट अब शुरू हुआ है. लॉन्ग वीकेंड पर फिल्म की धमाकेदार कमाई के बाद हर किसी की नजरें वर्किंग डेज पर टिकी थीं. अब सोमवार की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. वर्किंग डे पर पठान की कमाई में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी वर्ल्डवाइड मार्केट में पठान का डंका बज रहा है.

वर्ल्डवाइड छाई पठान

सोमवार को भी दुनियाभर में पठान की गूंज छाई रही. पठान को भारत के साथ दुनिया भर के लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है. शाहरुख के फैंस थियेटर्स तक खिंचे चले आ रहे हैं. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, पठान ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. महज 6 दिनों में पठान का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 600 करोड़ के पार जाना पठान के लिए बड़ी कामयाबी की बात है.

#Pathaan crosses ₹ 600 Crs WW Gross in 6 days.. 🔥



Holding very well on weekdays..