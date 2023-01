Pathaan Box Office Collection Day 5: कम नहीं हुई 'पठान' की दहाड़, 5वें दिन बंपर कमाई, ओपनिंग वीकेंड में किया छप्परफाड़ कलेक्शन

इसे कहते हैं गर्दा उड़ाना.... बॉक्स ऑफिस पर जबसे पठान रिलीज हुई है सभी की चांदी चांदी हो गई है. शाहरुख खान की फिल्म पठान की नॉनस्टॉप कमाई जारी है. हर दिन की कमाई के साथ रिकॉर्ड बना रही पठान के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के टोटल आंकड़े आ गए हैं. किंग खान फैंस के लिए खुश होने का बड़ा मौका है क्योंकि पठान 300 करोड़ के करीब पहुंच गई है. पांचवें दिन यानी रविवार को पठान ने फिर से बंपर कमाई की.

पठान की दमदार कमाई

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, पठान ने रविवार को इंडिया में 65 करोड़ का जादुई कलेक्शन किया है. पठान ने 5 दिनों में कुल 277 करोड़ की कमाई कर ली है. पठान के हिंदी वर्जन ने बुधवार को 55 करोड़, गुरुवार को 68 करोड़, शुक्रवार को 38 करोड़, शनिवार को 51.5 करोड़ कमाए. शुरुआती रुझान है कि फिल्म ने रविवार को करीबन 65 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का 5 दिनों का टोटल कलेक्शन 277 करोड़ के करीब हो गया है. बहुत जल्द पठान 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी पार करने वाली है. बॉक्स ऑफिस पूरी तरह पठान-मय हो चुका है.

#Pathaan heading for a historic ₹ 65 Crs Nett in India for Sunday Jan 29th.. 🔥