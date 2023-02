Pathaan Box Office Collection Day 14: दूसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर लुढ़की पठान, नहीं हुई ताबड़तोड़ कमाई, 500 करोड़ क्लब में होगी शामिल?

Pathaan Box Office Collection Day 14: शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. पठान हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. किंग खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है. दूसरे वीकेंड भी पठान की कमाई धुआंधार रही, लेकिन अब वर्किंग डेज में फिल्म की कमाई में गिरावट आ गई है.

14वें दिन कैसी रही पठान की कमाई?

दूसरे हफ्ते में पठान की कमाई डबल डिजिट से लुढ़कर सिंगल डिजिट में आ गई है. पठान के 14वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, रिलीज के 14वें दिन पठान का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 7 से 8 करोड़ रुपये रहा है. इससे पहले 13वें दिन पठान ने करीब 9.50 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. हालांकि, सोमवार और मंगलवार की कमाई में ज्यादा फर्क नहीं है.

#Pathaan early estimates for Day 14 All-India Nett is around ₹ 7 to 8 Crs..