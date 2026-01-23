40 लाख की धोखाधड़ी पर बोले पलाश, स्मृति मंधाना के करीबी दोस्त ने लगाए आरोप

म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की जिंदगी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग उनकी शादी टूटी. अब उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. सांगली के एक फिल्म फाइनेंसर ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मामला तूल पकड़ने पर पलाश ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी सफाई दी है.

और पढ़ें

पलाश ने सफाई में क्या कहा

पलाश ने धोखाधड़ी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ खबरें चल रही हैं. विद्दान माने द्वारा मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. मुझे लेकर जो भी कहा जा रहा है, उन खबरों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है. ये सारी चीजें मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए की जा रही हैं. और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं.

मेरे वकील ने इस मुद्दे पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इस मुद्दे की लीगली गंभीरता से हैंडल किया जाएगा.

पलाश पर किसने लगाया आरोप

पलाश के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाले फिल्म फाइनेंसर विद्दान को स्मृति मंधाना के बचपन का दोस्त बताया जा रहा है. विद्दान का कहना है कि उन्होंने पलाश की फिल्म 'नजरिया' के लिए पर 40 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया था. लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई. जब विद्दान ने पलाश से पैसे मांगे, तो उन्होंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया. यहां तक कि पलाश ने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है.

Advertisement

विद्दान ने बताया कि स्मति मंधाना के पिता श्रीनिवास ने उनकी मुलाकात पलाश से कराई थी. पलाश ने विद्दान को भरोसा दिलाया था कि 'नजरिया' फिल्म बहुत जल्द एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. इसमें निवेश करने पर उन्हें तुरंत और मोटा मुनाफा मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

स्मृति संग टूटी थी शादी

पलाश मुच्छल इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी टूटने की वजह से सुर्खियों में थे. रिश्ता टूटने के कुछ हफ्तों बाद ही वो अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं, जिसमें एक्टर श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. स्मृति मंधाना अपने क्रिकेट करियर पर फोकस कर रही हैं.

---- समाप्त ----