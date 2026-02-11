scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेल में राजपाल, नवाजुद्दीन ने खामोशी से निभाई दोस्ती, एक्टर को भेजे 10 लाख रुपये

राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में बंद होने के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. अब एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि नवाज ने पहले भी 10 लाख रुपये की मदद की थी और इस बार भी चुपचाप साथ दिया है.

Advertisement
X
नवाजुद्दीन ने निभाई राजपाल से दोस्ती (Photo: ITG)
नवाजुद्दीन ने निभाई राजपाल से दोस्ती (Photo: ITG)

एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस बीच उनके करीबी दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कहा जा रहा था कि नवाज ने अपने अच्छे दोस्त राजपाल यादव का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया. लेकिन नवाज के करीबी एक सूत्र ने इन दावों को गलत बताया है. नवाज ने अपनी दोस्ती पूरी तरह से निभाई है और राजपाल की मदद को आगे रहे हैं. 

राजपाल को कभी नहीं भूले नवाज 

नवाजुद्दीन के करीबी का कहना है कि एक्टर ने राजपाल की पहले भी मदद की है. हालांकि उन्होंने कभी इसका बखान नहीं किया. वो अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Nawazuddin Siddiqui-Rajpal Yadav
जब मुश्किल में थे नवाजुद्दीन, राजपाल ने खिलाया खाना, दोस्ती भूल कहां गायब हैं?
Elnaaz Norouzi Intimate scene
नवाजुद्दीन संग इंटीमेट सीन नहीं करना था शूट, एक्ट्रेस को अनुराग कश्यप ने किया राजी
film thamma full review
Thamma Review: आयुष्मान-रश्मिका की हॉरर लव स्टोरी
दिवाली पर डराएंगे आयुष्मान-नवाज? सितारों ने खोले अपने राज़!
We will form an army and drink blood... This dialogue from Nawazuddin has gone viral.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सुनाया 'थामा' का डायलॉग, VIDEO

सूत्र के मुताबिक, नवाजुद्दीन हमेशा अपने दोस्त राजपाल के साथ खड़े रहे हैं और इस बार भी उन्होंने चुपचाप उनकी मदद की है. उन्होंने बताया- ये पहली बार नहीं है जब नवाज ने राजपाल की मदद की हो. इससे पहले भी उन्होंने करीब 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी. नवाज ऐसे कामों को दिखावा बनाना पसंद नहीं करते. वो चुपचाप मदद करते हैं और इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करते.

राजपाल यादव कई बार इंटरव्यू में नवाजुद्दीन के साथ अपनी दोस्ती और प्यार का जिक्र कर चुके हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक्टर नवाज को ट्रोल किया कि उन्होंने इस मुश्किल समय में राजपाल का साथ नहीं दिया.

Advertisement

राजपाल के घर खाना खाते थे नवाज 

द लल्लनटॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने राजपाल की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था- राजपाल बहुत कमाल का इंसान है. जब राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पर खाना खाते थे. उस आदमी ने कभी भी उफ्फ नहीं किया. जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, राजपाल ने हमेशा लोगों को दिया. मैं ही नहीं बहुत सारे एक्टर्स जब संघर्ष कर रहे थे, तब राजपाल का घर लंगर की तरह था. वहां कोई भी आकर खा सकता था. वो सेंसिटिव आदमी है, हालांकि ठिठोली करके उस बात को उड़ा देता है. वो शानदार आदमी है. 

क्यों जेल में हैं राजपाल?

राजपाल यादव ने हाल ही में 10 साल पुराने चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. एक्टर सोनू सूद और गुरमीत चौधरी ने खुलकर उनकी मदद की अपील की थी. वहीं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी इंडस्ट्री से उनके साथ खड़े होने को कहा. उन्होंने साफ किया कि ये दान नहीं, बल्कि एकजुटता की अपील है.

इससे पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंदरजीत सिंह यादव, जो GemTunes Music के मालिक हैं, ने राजपाल को 1.11 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. वहीं, नेता तेज प्रताप यादव ने भी 11 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. खबर है कि अजय देवगन, सलमान खान भी राजपाल की मदद को आगे आए हैं. ऐसे में, तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की मुश्किलों पर लगता है अब जल्द ही विराम लगने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement