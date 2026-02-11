जेल में राजपाल, नवाजुद्दीन ने खामोशी से निभाई दोस्ती, एक्टर को भेजे 10 लाख रुपये

एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस बीच उनके करीबी दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कहा जा रहा था कि नवाज ने अपने अच्छे दोस्त राजपाल यादव का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया. लेकिन नवाज के करीबी एक सूत्र ने इन दावों को गलत बताया है. नवाज ने अपनी दोस्ती पूरी तरह से निभाई है और राजपाल की मदद को आगे रहे हैं.

राजपाल को कभी नहीं भूले नवाज

नवाजुद्दीन के करीबी का कहना है कि एक्टर ने राजपाल की पहले भी मदद की है. हालांकि उन्होंने कभी इसका बखान नहीं किया. वो अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाते हैं.

सूत्र के मुताबिक, नवाजुद्दीन हमेशा अपने दोस्त राजपाल के साथ खड़े रहे हैं और इस बार भी उन्होंने चुपचाप उनकी मदद की है. उन्होंने बताया- ये पहली बार नहीं है जब नवाज ने राजपाल की मदद की हो. इससे पहले भी उन्होंने करीब 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी. नवाज ऐसे कामों को दिखावा बनाना पसंद नहीं करते. वो चुपचाप मदद करते हैं और इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करते.

राजपाल यादव कई बार इंटरव्यू में नवाजुद्दीन के साथ अपनी दोस्ती और प्यार का जिक्र कर चुके हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक्टर नवाज को ट्रोल किया कि उन्होंने इस मुश्किल समय में राजपाल का साथ नहीं दिया.

राजपाल के घर खाना खाते थे नवाज

द लल्लनटॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने राजपाल की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था- राजपाल बहुत कमाल का इंसान है. जब राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पर खाना खाते थे. उस आदमी ने कभी भी उफ्फ नहीं किया. जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, राजपाल ने हमेशा लोगों को दिया. मैं ही नहीं बहुत सारे एक्टर्स जब संघर्ष कर रहे थे, तब राजपाल का घर लंगर की तरह था. वहां कोई भी आकर खा सकता था. वो सेंसिटिव आदमी है, हालांकि ठिठोली करके उस बात को उड़ा देता है. वो शानदार आदमी है.

क्यों जेल में हैं राजपाल?

राजपाल यादव ने हाल ही में 10 साल पुराने चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. एक्टर सोनू सूद और गुरमीत चौधरी ने खुलकर उनकी मदद की अपील की थी. वहीं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी इंडस्ट्री से उनके साथ खड़े होने को कहा. उन्होंने साफ किया कि ये दान नहीं, बल्कि एकजुटता की अपील है.

इससे पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंदरजीत सिंह यादव, जो GemTunes Music के मालिक हैं, ने राजपाल को 1.11 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. वहीं, नेता तेज प्रताप यादव ने भी 11 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. खबर है कि अजय देवगन, सलमान खान भी राजपाल की मदद को आगे आए हैं. ऐसे में, तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की मुश्किलों पर लगता है अब जल्द ही विराम लगने वाला है.

