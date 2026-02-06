'भागम भाग 2' से गोविंदा का पत्ता साफ, मनोज बाजपेयी ने किया रिप्लेस! कास्टिंग से नाराज फैंस

कभी बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 रहे गोविंदा के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं. उन्हें स्क्रीन पर 2019 में आई फ्लॉप फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था. तबसे वो स्क्रीन से गायब हैं. बस वो रियलिटी शो और इवेंट में दिखते हैं. इन दिनों एक्टर शादी या दूसरे फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं. इसके अलावा राजनीति में बिजी रहते हैं. उनके करियर में आए इस डाउनफॉल से फैंस परेशान हैं.

और पढ़ें

मनोज बाजपेयी ने गोविंदा को किया रिप्लेस?

लोगों को गोविंदा के ग्रैंड कमबैक का इंतजार है. अब उन्हें लेकर एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है. दावा है कि गोविंदा को हिट मूवी भागम भाग के सीक्वल से बाहर कर दिया गया है. पहले पार्ट का हिस्सा वो रहे थे. फैंस को उम्मीद थी सीक्वल में वो गोविंदा की कॉमेडी दिखेगी. लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है. अटकलें हैं गोविंदा को मनोज बाजपेयी ने रिप्लेस किया है.

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भागम भाग के मेकर्स ने मनोज बाजपेयी को अहम रोल में चुना है. सूत्रों के मुताबिक, मूवी में नई स्टोरीलाइन के साथ कहानी कही जाएगी. इसे राज शांडिल्य डायरेक्ट करेंगे. मीनाक्षी चौधरी फीमेल लीड होंगी. इस मूवी से वो हिंदी सिनेमा में कमबैक कर रही हैं. वो अक्षय कुमार के अपोजिट कास्ट की जाएंगी. उन्हें पिछली बार फिल्म अपस्टार्ट्स में देखा गया था. फिल्म की शूटिंग अगले महीने से मुंबई में शुरू होगी. मनोज बाजपेयी के अपोजिट अभी हीरोइन कास्ट नहीं की गई है.

Advertisement

फैंस नाराज

गोविंदा के रिप्लेसमेंट की खबर अभी मेकर्स की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है. लेकिन कास्टिंग में हुए इस बदलाव से सोशल मीडिया यूजर्स खासतौर पर गोविंदा के फैंस नाखुश हैं. एक यूजर ने रेडिट पर लिखा- सॉरी लेकिन मनोज बाजपेयी गोविंदा जैसी कॉमेडी नहीं कर सकते. दूसरे ने लिखा- फिल्म में गोविंदा को वापस लाना चाहिए. शख्स का कहना है अगर मूवी में गोविंदा नहीं हैं तो भागमभाग को बनाना ही नहीं चाहिए.

फिल्म भागम भाग 2006 में आई थी. इसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. इसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, परेशा रावल, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ, मनोज जोशी, शरद सक्सेना, असरानी, अरबाज खान लीड रोल में थे.

---- समाप्त ----