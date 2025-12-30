अरबाज खान के बाद मलाइका अरोड़ा करेंगी दूसरी शादी? तलाक का नहीं पछतावा, बोलीं- मैं तैयार...

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान एक समय पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल थे. दोनों की केमिस्ट्री चर्चा में रहती थी. मगर फिर शादी के कुछ सालों बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई और दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. मलाइका और अरबाज के तलाक से फैंस समेत इंडस्ट्री के लोगों को भी झटका लगा था. अब मलाइका ने अपने डिवोर्स पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि तलाक के बाद उन्हें काफी गलत तरीके से जज किया गया था.

और पढ़ें

तलाक पर क्या बोलीं मलाइका?

मलाइका ने कहा कि उन्होंने साल 2016 में अरबाज खान संग तलाक अनाउंस कर दिया था, जबकि उनका डिवोर्स साल 2017 में फाइनल हुआ. उस वक्त सिर्फ आम जनता ने ही नहीं, बल्कि उनके करीबी लोगों ने भी उन्हें लेकर काफी जजमेंट पास की थी.

India Today संग खास बातचीत में मलाइका ने अपने दिल का दर्द बयां किया. एक्ट्रेस बोलीं- मैंने काफी जजमेंट और ट्रोलिंग का सामना किया. सिर्फ लोगों ने ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मुझे खरी-खोटी सुनाई थी. उस वक्त मेरे फैसलों पर सवाल उठाए गए थे. लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अपने फैसले पर डटी रही. मुझे आज कोई पछतावा नहीं है. उस वक्त मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होगा. मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे क्या लिखा है. लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मुझे मेरी जिंदगी में उस रिश्ते से निकलने की जरूरत है.

Advertisement

'मुझे एहसास हो गया था कि खुश रहने के लिए मूव ऑन करना जरूरी है. मगर किसी ने ये नहीं समझा था. हर किसी ने मुझपर सवाल उठाए थे और कहा था- तुम अपनी खुशी को सबसे ऊपर कैसे रख सकती हो? लेकिन मैं ऐसा करके खुश थी. मुझे लगा था कि इससे मेरे साथ कितना बुरा हो जाएगा? कुछ समय के लिए मुझे काम नहीं मिलेगा. लोग मेरे बारे में बुरा-भला कहेंगे.'

हेटर्स को मलाइका का जवाब

मलाइका ने उन लोगों को भी लताड़ लगाई, जो आदमियों के तलाक लेने पर ना ही सवाल उठाते हैं और ना ही उन्हें उनके फैसलों पर जज करते हैं. एक्ट्रेस बोलीं- दुर्भाग्य से आदमियों से ये सभी सवाल कभी नहीं पूछे जाते. कहीं न कहीं, यह बस मान लिया जाता है कि हम एक पुरुष-प्रधान समाज (patriarchal society) में रहते हैं और चीजें ऐसी ही होती हैं. जब पुरुषों की बात आती है, तो कभी कोई आलोचना नहीं की जाती. दुर्भाग्य से, महिलाओं को हर रोज इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और अगर कोई महिला लोगों के सामान्य दायरे से बाहर निकलती है, तो वो 'आदर्श महिला' नहीं कहलाई जाती. महिलाओं पर तुरंत ही उंगलियां उठने लगती हैं. लेकिन अगर आप इन सब से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी बनाते हैं, एक मिसाल कायम करते हैं, तो आप कुछ सही कर रहे हैं.

Advertisement

दूसरी शादी पर क्या बोलीं मलाइका?

मलाइका ने ये भी कहा कि वो अभी भी शादी में यकीन रखती हैं. एक्ट्रेस बोलीं- मैं शादी में यकीन रखती हूं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरे लिए ही बनी है. अगर होती भी है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं शादी के पीछे नहीं भाग रही. मैं खुद में बहुत संतुष्ट हूं. मेरी शादी हुई थी. फिर मैंने इससे मूव ऑन कर लिया. मैं रिश्तों में रह चुकी हूं. पर मैं हताश नहीं हूं. मैं आज भी अपनी जिंदगी से प्यार करती हूं. मैं प्यार के आइडिया से प्यार करती हूं. मुझे प्यार करना और प्यार बांटना पसंद है. मैं प्यार के लिए पूरी तरह से ओपन हूं, लेकिन मैं इसे तलाश नहीं रही हूं. अगर यह नेचुरली हो जाता है और अगर यह मेरी जिंदगी में दस्तक देता है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगी.

मलाइका ने आगे बताया कि अरबाज खान संग शादी के वक्त वो सिर्फ 25 साल की थीं. एक्ट्रेस ने लोगों को सलाह दी कि छोटी उम्र में शादी न करें. एक्ट्रेस ने सलाह देते हुए कहा कि पहले जिंदगी को खुलकर जिएं, एक्सपीरियंस कर लें उसके बाद ही शादी करने का फैसला करें. शादी से पहले फाइनेंशियली और इमोशनली इंडीपेंड जरूर हो जाएं.

---- समाप्त ----