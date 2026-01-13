scorecardresearch
 
52 की उम्र में आइटम सॉन्ग कर रहीं मलाइका, नहीं आती शर्म? एक्ट्रेस बोलीं- इसमें बड़ी बात क्या है

एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने आइटम नंबर्स करने को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी इस 'इमेज' को स्वीकार करने और जो वह कर रही हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाने में कोई कारण बुराई नहीं दिखती.

फिल्म 'थामा' के आइटम नंबर में मलाइका अरोड़ा (Photo: Screengrab)
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों में अपनी चकाचौंध भरी परफॉरमेंस के लिए जानी जाती हैं. पिछले 20 सालों में कुछ सबसे फेमस आइटम सॉन्ग्स का मलाइका हिस्सा रही हैं. उनकी परफॉरमेंस को काफी पॉजिटिव रिएक्शन मिलते हैं. लेकिन उन्हें इसके लिए ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है. पिछले साल मलाइका दो बड़े म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी. इसमें से एक था यो यो हनी सिंह का गाना 'चिलगम' और दूसरा था आदित्य सरपोतदार की फिल्म 'थम्मा' का आइटम नंबर 'पॉइजन बेबी'. इस म्यूजिक वीडियो में फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना भी शामिल थीं.

मलाइका को नहीं कोई हिचकिचाहट

हाल ही में एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने इसपर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी इस 'इमेज' को स्वीकार करने और जो वह कर रही हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाने में कोई कारण बुराई नहीं दिखती. मलाइका, यूट्यूब शो 'द नम्रता जकारिया शो' पर नजर आईं. यहां उन्होंने अपने करियर, प्राइवेट लाइफ और इन सबके बीच की हर चीज पर चर्चा की.

जब उनसे पूछा गया कि क्या अब वे उस इमेज और परफॉरमेंस को अपनाती हैं, जिनसे वो जुड़ी हुई हैं? तो उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं? मुझे इसे कम क्यों करना चाहिए या इसके लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए? मतलब, आपको चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है, और कई लोग अलग-अलग बातें कहते हैं. लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है. डांस एक एक्सप्रेशन है, जिसे अपनी असली शान और रूप में एन्जॉय किया जाता है. मुझे सच में आशीर्वाद महसूस होता है कि मैं 52 की उम्र में भी यह सब कर पा रही हूं. मैं कुछ तो सही कर रही हूं.'

मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा, 'यह बहुत-बहुत सशक्तिकरण देने वाला है. यह मुझे कमाल का महसूस कराता है. जैसा मैंने पहले कहा है, अगर बाहर की महिलाएं इसे एक उदाहरण के रूप में लें या इसे कुछ सशक्तिकरण देने वाला या उनके लिए अच्छा महसूस कराने वाला मानें, तो यह कामयाबी है.'

आइटम नंबर्स पर पहले कहा था ये

उन्होंने पहले भी इस टॉपिक और ऐसे गानों के बदलते नेचर पर बात की है. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में मलाइका ने तर्क दिया था कि उनके शुरुआती दिनों से अब स्पेस बदल चुका है. उन्होंने कहा था, 'पहले ये ज्यादातर ग्लैमर और स्पेक्टकल के बारे में होते थे, अक्सर एक महिला की व्यक्तिगतता से अलग. आज फिल्ममेकर्स ज्यादा जागरूक हैं. वे इन नंबर्स को मजबूत कैरेक्टर के साथ कहानी में शामिल करते हैं. यह उकसाने के बारे में कम, और परफॉरमेंस और प्रेजेंस के बारे में ज्यादा है. मैं इसे एक विकास के रूप में देखती हूं जहां महिलाएं अपना स्पेस अपना सकती हैं.'

मलाइका अरोड़ा ने 'हाउसफुल 2' के गाने 'अनारकली', 'दबंग' के 'मुन्नी बदनाम', 'वेलकम' के 'होंठ रसीले', 'दिल से' के 'छैया छैया' जैसे कई गानों में काम किया है. इसके अलावा वो एक्टिंग और मॉडलिंग भी करती हैं. फिलहाल मलाइका, टीवी रियलिटी शो 'इंडियाज गोट टैलेंट' के सीजन 11 को जज कर रही हैं.

---- समाप्त ----
