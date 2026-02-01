रोहित शेट्टी के घर फायरिंग से लॉरेंस गैंग का क्या कनेक्शन है? अब तक ये खुलासे हुए

बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर बीती रात चार राउंड फायरिंग हुई. हमले के दौरान रोहित शेट्टी अपने घर में ही मौजूद थे. हालांकि, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हमले पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है.

गैंगस्टर ने क्या कहा?

गैंगस्टर शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया गया है. पोस्ट में उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें लिखा है- रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी मैं शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर लेते हैं.

'हमने इसको (रोहित शेट्टी) को कई बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल न दे. लेकिन इसको समझ नहीं आया तो ये छोटा सा ट्रेलर दिया है. इसको आगे अगर हमारी बात समझ नहीं आई तो अगली बार घर के बाहर नहीं, घर के अंदर बेडरूम में गोली चलेगी इसकी छाती पर. पूरे बॉलीवुड को ये हमारी चेतावनी है.'

आगे कहा गया है- चेतावनी है कि सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा. बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा, जिन-जिन को फोन लगाया है टाइम पर लाइन पर आ जाओ, वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ेगी.



बता दें की शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वॉन्टेड है. इस पोस्ट के बाद से पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. सेलिब्रिटी की सुरक्षा को लेकर फैंस भी अब चिंता में आ गए हैं.

कब और कैसे हुआ हमला?

बता दें कि बीती देर रात ये हमला हुआ है. रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर अज्ञात लोगों ने चार-पांच राइंड फायरिंग की. घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी. मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था. जांच के दौरान सीसीटीवी में आरोपी चलते हुए और फायरिंग करते हुए भी नजर आया. अब आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

