Lata Mangeshkar Health Update: 2 हफ्तों बाद भी ICU में लता मंगेशकर, तबीयत में सुधार

दिग्गज गाय‍िका लता मंगेशकर कोरोना पॉज‍िट‍िव पाए जाने के बाद से अस्पताल में एडमिट हैं. उन्हें 8 जनवरी को कोव‍िड पॉज‍िट‍िव पाया गया था. इसके बाद लता की उम्र और उनकी खराब तबीयत को ध्यान में रखते हुए उन्हें डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में ICU में रखा गया. आज दो हफ्तों बाद भी लता ICU में हैं, लेक‍िन राहत की बात ये है, कि गाय‍िका की तबीयत में सुधार देखा गया है.

शुक्रवार को लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने बयान जारी कर अपील की क‍ि लता जी की तबीयत को लेकर गलत खबरें ना फैलाई जाएं. बयान के मुताब‍िक 'विनम्र आग्रह. प्लीज गलत खबरों को हवा ना दें, लता दीदी ICU में हैं, डॉ. प्रतीत समदानी और उनकी टीम लता जी का इलाज कर रहे हैं. पर‍िवार और डॉक्टर्स को थोड़ी स्पेस चाह‍िए.'

Singer Lata Mangeshkar is still in the ICU ward but there has been a slight improvement in her health today: Dr Pratit Samdani, who's treating her at Mumbai's Breach Candy Hospital



