थिएटर में रिलीज होगी कियारा की फिल्म 'इंदू की जवानी', डेट आउट

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय के अंदर ही अपने पांव जमा लिए हैं. एक्ट्रेस कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं. हाल ही में अक्षय कुमार संग वे फिल्म लक्ष्मी में नजर आईं. अब एक्ट्रेस की एक और फिल्म रिलीज होने की तैयारी में है. कियारा की फिल्म इंदू की जवानी अगले महीने यानी कि दिसंबर में रिलीज होने जा रही है. इसे लेकर कियारा भी काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं.

कियारा आडवाणी की ये फिल्म 11 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म को थिएटर में रिलीज किए जाने की संभावना है. कोरोना वायरस की वजह से पिछले कुछ समय में देखा गया कि कई सारी बड़े बजट की फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की गईं. मगर अब धीरे-धीरे फिल्मों को थिएटर पर भी रिलीज किया जा रहा है.

#BreakingNews... ALL SET FOR THEATRICAL RELEASE IN DEC 2020... #IndooKiJawani - starring #KiaraAdvani and #AdityaSeal - to release in *cinemas* on 11 Dec 2020... Directed by Abir Sengupta... Produced by TSeries, Emmay Entertainment and Electric Apples. pic.twitter.com/TSTt7gFhDl