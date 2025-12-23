scorecardresearch
 
कियारा ने समझा दीपिका पादुकोण का दर्द, वर्क‍िंग मॉम होने पर बोलीं- 'सम्मान और संतुलन जरूरी

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर म‍िक्स रिस्पॉन्स सामने आया, उन्हें 2 बड़े प्रोजेक्ट्स से हाथ भी धोना पड़ा. लेकिन अब दीपिका के सपोर्ट में कियारा ने बात की है. उनका कहना है कि मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है, और दिमागी तौर पर थक जाओ, उससे जरूरी है कि ब्रेक लो.

दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आईं कियारा आडवाणी (Photo: PTI)
दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आईं कियारा आडवाणी (Photo: PTI)

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जुलाई में अपनी बेटी सरायाह का स्वागत किया. बेटी ने एक्ट्रेस की जिंदगी बदल दी है. अब वो एक हीरोइन होने के साथ-साथ एक फुल टाइम मॉम भी हैं. ऐसे में कियारा दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट वाली मांग से पूरी तरह सहमति रखती हैं. हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात की. कियारा ने बताया कि वो अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी 7 महीनों तक काम करती रही थीं. 

दीपिका को सही मानती हैं कियारा

ये चर्चा तब शुरू हुई थी जब दीपिका पादुकोण ने, खुद नई मां होने के नाते, 8 घंटे काम करने की मांग की थी. हालांकि उनकी बात नहीं मानी गई और उन्हें दो बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े. इस बारे में बात करते हुए वोग इंडिया से कियारा ने मानसिक सेहत को प्रायोरिटी देने की बात कही. उन्होंने कहा- बर्नआउट किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होता. एक नई मां होने के तौर पर बहुत कुछ करना होता है. 

कियारा ने अपने काम और घर दोनों जगह अपनाए जाने वाले अपने तीन शब्दों के मंत्र के बारे में भी बताया- सम्मान, संतुलन और इज्जत. जब उनसे मानसिक थकान दूर करने के तरीके के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सरायाह की नींद में हंसी की आवाज ही मेरा सबसे बड़ा सुकून है.

दीपिका पादुकोण के फिल्म स्पिरिट छोड़ने के बाद ये अफवाह फैली थी कि उन्होंने 8 घंटे के वर्कडे की मांग की थी, जिसे मेकर्स ने नहीं माना. बाद में ब्रूट इंडिया से बात करते हुए दीपिका ने कहा था कि- मैं पहली एक्ट्रेस नहीं हूं जिसने ऐसा कुछ मांगा हो. कई मेल एक्टर्स सालों से 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी खबर नहीं बनती.

सिद्धार्थ की तारीफ, बताया परफेक्ट पिता

कियारा और सिद्धार्थ ने करीब पांच साल तक डेटिंग के बाद साल 2023 में शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात लस्ट स्टोरीज की रैप-अप पार्टी में हुई थी और बाद में उन्होंने फिल्म शेरशाह में साथ काम किया. इंटरव्यू में कियारा ने अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें उनकी मां, उनकी टीम और उनके पति शामिल हैं. उन्होंने सिद्धार्थ को बेहद केयरिंग और जिम्मेदार पिता बताया.

कियारा ने बताया कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ बिताए छोटे-छोटे पल उनके लिए बहुत कीमती हैं. उन्होंने कहा- जब मैं सरायाह के साथ होती हूं, तो पूरी तरह उसी के साथ होती हूं. उसे नहलाते वक्त उसकी पलकें, छोटी उंगलियां, उसकी हंसी- सब कुछ नोटिस करती हूं. ये छोटे पल बहुत खास होते हैं.

कियारा चाहती हैं कि उनकी बेटी दुनिया घूमे. उन्होंने बताया कि सारायाह के साथ वो मसाई मारा भी जा चुकी हैं. एक्ट्रेस बोलीं- मैं चाहती हूं कि सरायाह दुनिया देखे, एक ऐसी इंसान बने जो हर जगह खुद को घर जैसा महसूस करे. 

काम और बेटी के बीच कैसे बैलेंस बनाती हैं कियारा

काम और मां बनने के बीच संतुलन बनाते हुए कियारा ने बताया कि अब वो समय की कीमत समझने लगी हैं. जब बच्ची सो रही होती है, तो वो हर सेकंड का सही इस्तेमाल करती हैं और उसकी नींद के दौरान ही फिल्म की कहानियां भी सुन लेती हैं. कियारा ने ये भी बताया कि वो प्रेग्नेंसी के दौरान सात महीने तक शूटिंग करती रहीं, और उस वक्त सिर्फ उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही पता था कि वो प्रेग्नेंट हैं. 

एक्ट्रेस उस समय गीथू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक' की शूटिंग कर रही थीं, जिसमें यश लीड रोल में हैं. इमोशनल सीन शूट करने से पहले वो अपनी वैनिटी वैन के बाथरूम में जाकर पेट पर हाथ रखकर अपनी बेटी से कहती थीं- मम्मा सिर्फ एक्टिंग कर रही है, ये असली नहीं है.

कियारा का टॉक्सिक से पहला लुक हाल ही में रिलीज हुआ है. ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी और उसी दिन धुरंधर 2 से टकराएगी.

---- समाप्त ----
