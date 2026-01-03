scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा...', KBC 17 में इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, नम आंखों से बोले- दिल की गहराई...

कौन बनेगा करोड़पति 17 खत्म हो रहा है. शो के फिनाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन काफी इमोशनल होते दिखे. उन्होंने अपनी जर्नी और दर्शकों से मिले प्यार को लेकर बात की. बिग बी ने 32 मिनट तक नॉन स्टॉप गाने गाकर समा भी बांधा.

Advertisement
X
अमिताभ बच्चन हुए इमोशनल (Photo: Screengrab)
अमिताभ बच्चन हुए इमोशनल (Photo: Screengrab)

टीवी का नंबर वन क्वीज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 का आखिरी एपिसोड शूट हो चुका है. शो के फिनाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन काफी इमोशनल होते नजर आए. फिनाले में अमिताभ बच्चन ने दिल को छू लेने वाली स्पीच भी दी. दर्शकों से मिले प्यार का आभार जताते हुए उनकी आंखें नम दिखीं. 

अमिताभ क्यों हुए इमोशनल?

शो के फिनाले एपिसोड से अमिताभ बच्चन का एक खास प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है. बिग बी हॉट सीट पर बैठे हुए तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने इमोशनल होते हुए कहा- कभी-कभी, हम एक पल को इतनी गहराई से जीते हैं और उसमें इतने खो जाते हैं कि जब वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी-अभी शुरू हुआ था और इतनी जल्दी खत्म हो रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal dating married man
150 बॉडीगार्ड- किचन ल‍िफ्ट, तान्या म‍ित्तल के दावों की खुली पोल, क्यों बोला झूठ?
Gaurav Khanna on Bigg boss 19
कलर्स की वजह से जीते बिग बॉस 19? गौरव खन्ना ने आरोपों पर दिया जवाब
Priyanka Chahar Choudhary opens about facing body shaming
'बिग बॉस' में अचानक घटा एक्ट्रेस का वजन, सर्जरी के बाद हुईं 'बॉडी शेम'
Caught up after a long time
अंधेरी में दिखीं बिग बॉस फेम नीलम गिरी
tanya mittal condom factory
तान्या की 'फार्मा' कंपनी में क्या बनता है? वीड‍ियो से खुला राज, जानकर होगी हैरानी

'सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो. इन भावनाओं से गुजरते हुए मैं इस खेल के आखिरी दिन की शुरुआत कर रहा हूं. अपने जीवन का एक-तिहाई हिस्सा, बल्कि एक-तिहाई से भी ज्यादा आप सभी के साथ बिताना मेरे लिए एक महान सौभाग्य रहा है.'

 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

बिग बी का क्यों भारी हुआ दिल?

बिग बी ने शो की जर्नी के दौरान उनके साथ हर भावना को साझा करने के लिए दर्शकों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा- जब भी मैंने दिल से कहा है कि मैं आ रहा हूं, आपने खुली बांहों से मेरा स्वागत किया है. जब मैं हंसा, तो आप मेरे साथ हंसे और जब मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, तो आपकी आंखों से भी आंसू बहे. आप मेरी इस जर्नी में शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ रहे. मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूं. अगर आप हैं, तो यह खेल है, और अगर यह खेल है, तो हम हैं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. 

अमिताभ बच्चन ने फिनाले में अपनी गायकी से भी लोगों का दिल जीता. उन्होंने 32 मिनट तक कई क्लासिकल गाने गाकर समा बांधा. बिग बी की गायकी सुन हर किसी का दिल खुशी से गदगद हो गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement