कमली गाने में कटरीना का खतरनाक डांस, एक्ट्रेस की जगह बॉडी डबल ने किए? कोरियोग्राफर ने किया खुलासा

काफी समय से ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि डांसर शक्ति मोहन ने 'धूम 3' के गाने 'कमली' में कटरीना कैफ के लिए स्टंट किए हैं. अब खुद शक्ति ने हाल ही में कैटरीना के इस डांस नंबर पर बात की है.

कटरनी कैफ कमली डांस के दौरान (Photo: YT/YRF)
बॉलीवुड की 'ग्लैमर क्वीन' कटरीना कैफ ने अपने लंबे करियर में कई ऐसे रोल प्ले किए हैं, जिन्होंने ऑडियंस के दिलो-दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है. वहीं बात जब उनके डांस की आती है तो फिल्म धूम 3 का गाना 'कमली' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. अब इसे गाने में उनके डांस को लेकर बड़ा खुलासा सालों बाद हुआ है.

फिल्म 'धूम 3' में कमली गाने में आमिर खान के सामने कटरीना के किलर डांस मूव्स और उनकी फिटनेस ने हर किसी को हैरान कर दिया था. सालों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा चलती रही है कि क्या कैटरीना ने यह पूरा गाना खुद किया था या किसी बॉडी डबल की मदद ली थी? अब फेमस कोरियोग्राफर शक्ति मोहन ने इस राज से पर्दा उठा दिया है.

पिछले काफी समय से इंटरनेट पर यह अफवाह उड़ रही थी कि 'कमली' गाने में कटरीना कैफ की जगह डांसर शक्ति मोहन ने बॉडी डबल के तौर पर काम किया था. हालांकि, हाल ही में 'फिल्मीज्ञान' को दिए एक इंटरव्यू में शक्ति ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया. शक्ति ने साफ किया कि उन्होंने इस गाने के लिए कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को असिस्ट जरूर किया था, लेकिन वह कैटरीना की बॉडी डबल नहीं थीं. 

कटरीना ने ही किया स्टंट
गाने की बारीकियों के बारे में बात करते हुए शक्ति ने बताया कि कटरीना ने करीब डेढ़ महीने तक इस गाने के लिए कड़ी रिहर्सल की थी. हालांकि, गाने में कुछ बेहद मुश्किल एक्रोबेटिक स्टंट्स (हवाई करतब) भी थे, जिनके लिए सुरक्षा के लिहाज से फ्रांस से एक प्रोफेशनल बॉडी डबल को बुलाया गया था. लेकिन शक्ति ने यह भी स्पष्ट किया कि उन चुनिंदा स्टंट्स को छोड़कर, गाने के लगभग सभी डांस स्टेप्स और मुश्किल मूव्स कटरीना ने खुद ही परफॉर्म किए थे.

कटरीना को आए चोट के निशान
कोरियोग्राफर ने ये भी बताया कि कई ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें बॉडी डबल आसानी से कर सकती थी, लेकिन कटरीना ने जिद की कि वह इसे खुद ही अंजाम देंगी. एक मुश्किल 'बैक आर्च' स्टेप का जिक्र करते हुए शक्ति ने कहा, 'कटरीना तब तक नहीं रुकीं जब तक उन्होंने उसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर लिया. इस कड़ी मेहनत के दौरान कटरीना के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वह फिल्म के इस हिस्से को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती थीं.

इंटरव्यू के दौरान शक्ति ने कटरीना के प्रोफेशनल व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा, 'कटरीना सिर्फ एक मेहनती कलाकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं. शूट खत्म होने के बाद कटरीना ने मेरे घर एक प्यारा सा नोट और एक गिफ्ट के रूप में बैग भेजा था.'

