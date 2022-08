Kartik Aaryan-Varun Dhawan का डांस करते वीडियो वायरल, फैन्स बोले- 'इन्हें फिल्म में साथ देखना है'

बॉलीवुड के यंग स्टार्स की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और वरुण धवन (Varun Dhawan) फैन्स के फेवरेट में गिने जाते हैं. दोनों ही एक्टर्स को बॉलीवुड में बहुत मेहनती माना जाता है. 2022 में कार्तिक और वरुण ही बॉलीवुड के कामयाब मेल एक्टर्स हैं जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाई की है.

जहां कार्तिक की 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) ब्लॉकबस्टर साबित हुई, वहीं वरुण की 'जुग जुग जियो' को भी फैन्स ने प्यार दिया और इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. ऐसे में अगर ये दोनों स्टार्स एक साथ स्क्रीन पर आएं तो धमाका ही हो जाएगा.

हालांकि दोनों ने साथ में कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, मगर दोनों के एक मजेदार कोलैबोरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग जोर से मांग करने लगे हैं कि कार्तिक आर्यन और वरुण धवन को एक फिल्म में साथ लिया जाए.

कार्तिक और वरुण का वायरल डांस वीडियो

सोशल मीडिया पर कार्तिक और वरुण का साथ में डांस करते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ है. इस वीडियो में दोनों एक्टर्स फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के गाने 'बॉम डिगी डिगी' पर डांस स्टेप्स करते दिख रहे हैं. यहां देखिए वीडियो:

Want them in a movie together 🔥#VarunDhawan #KartikAaryan pic.twitter.com/zNp31uuh7i