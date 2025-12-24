बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और गुड लुक्स के लिए फैन्स के फेवरेट हैं. फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में कार्तिक और अनन्या की जोड़ी पर्दे पर नजर आएगी. दोनों की साथ में ये दूसरी फिल्म है. इससे पहले साल 2019 में दोनों 'पति पत्नी और वो' के लिए साथ आए थे. उस दौरान दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी काफी बातें बनी थीं.

कार्तिक ने अनन्या संग बताया रिश्ते का सच

फिल्मफेयर संग बातचीत में कार्तिक ने अनन्या संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. बताया कि दोनों किस तरह से लव और रिस्पेक्ट का बॉन्ड शेयर करते हैं. सालों में दोनों की दोस्ती किस मुकाम तक पहुंची है.

कार्तिक ने कहा कि समय के साथ हम दोनों के बीच की समझदारी और दोस्ती गहरी हुई है. हम दोनों का बॉन्ड काफी सारे एक्स्पीरियंसेस और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ा है. हम दोनों की अपनी-अपनी जर्नी रही है. लाइफ के कुछ मोमेंट्स रहे हैं. हम दोनों ने अपने हिस्से के उतार-चढ़ाव देखे हैं. हम दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर ग्रो हुए हैं. मेरा और अनन्या का रिश्ता कभी भी नफरत से भरा नहीं रहा है. पर हां, प्यार, प्यार और ढेर सारा प्यार हमारे बीच रहा है. फिर लाइफ में कोई भी स्थिति क्यों न पैदा हुई हो.

अनन्या के लिए कार्तिक के दिल में 'सॉफ्ट कॉर्नर'

कार्तिक ने आगे कहा कि मेरे दिल में हमेशा से ही अनन्या के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है. और मुझे लगता है कि उसके दिल में भी मेरे लिए सेम बात है. हम दोनों में एक बचपना था पर समय के साथ हम दोनों ही मैच्योर हुए हैं.

अनन्या और मेरे बीच हमेशा से एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप रहा है. मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि अनन्या बहुत ही अच्छी हैं. जब हम दोनों फिल्म 'पति पत्नी और वो' भी कर रहे थे, तब भी हम दोनों के बीच काफी बातें होती थीं और हम मजे करते थे.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कार्तिक और अनन्या की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' करण जौहर ने प्रोड्यूस की है. अपूर्व मेहता और भूमिका तिवारी के साथ अदर पूनावाला ने भी इस फिल्म में पैसा लगाया है. फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस ईव के मौके पर रिलीज हो रही है. कार्तिक और अनन्या इस फिल्म की रिलीज को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं.

