33 साल बाद कार्तिक आर्यन ने रीक्रिएट किया 'सात समंदर पार', गाना सुन भड़के लोग, बोले-बैंड बजा दी

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. फिल्म रिलीज से पहले इसका गाना 'सात समंदर पार' रिलीज किया गया है. मगर रीमिक्स वर्जन सुन लोगों ने माथा पीट ली है. आखिर क्यों? आइए जानते हैं...

कार्तिक का 'सात समंदर पार...' गाना सुन भड़के लोग

कार्तिक और अनन्या का गाना 'सात समंदर पार...' साल 1992 में आई सनी देओल, दिव्या भारती, चंकी पांडे, नसरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म 'विश्वत्मा' के गाने का रीमिक्स वर्जन है. अब करीब 33 साल बाद इस आइकॉनिक गाने को कार्तिक और अनन्या के लिए रीक्रिएट किया गया है. ओरिजिनल गाना सुपरहिट हुआ था. ये 90 के दशक का कल्ट क्लासिक सॉन्ग में से एक है. ऑरिजनल गाने को साधना सरगम और उदित नारायण ने गाया था. विजू शाह ने इसे कंपोज किया था.

ओरिजिनल गाने का फीमेल वर्जन दिवंगत लेजेंडरी एक्ट्रेस दिव्या भारती और मेल वर्जन चंकी पांडे पर फिल्माया गया था. गाने की डिस्को बीट लोगों के दिलों में बसी हुई है. आज भी शादियों का क्लब्स में ये गाना सुनने को मिलता है.

क्यों लोगों को पसंद नहीं आया रीमिक्स वर्जन?

मगर रीमिक्स वर्जन में गाने की ट्यून और म्यूजिक थोड़ा बदल दिया गया है. नए गाने की बीट थोड़ी लो कर दी गई हैं, जो ओरिजिनल डिस्को बीट स्टाइल से काफी अलग है. नए गाने को करण नवानी ने अलग अंदाज में गाया है. मगर गाने का रीमिक्स वर्जन लोगों को इंप्रेस करने में फेल हो गया है. गाने को लोग बोरिंग बता रहे हैं. गाने में कार्तिक आर्यन एक क्लब में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कार्तिक का डांस भी लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाया.

रिलीज के साथ ही लोगों ने गाने पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं. लोगों को रीमिक्स वर्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. लोग नए गाने को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- एक एवरग्रीन गाने की बैंड बजा दी. थैंक्स बॉलीवुड. दूसरे ने लिखा- एक क्लासिक गाने का रीमैक इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता था.

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' फिल्म की बात करें तो ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म में कार्तिक और अनन्या लीड रोल में हैं. ट्रेलर को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. अब फिल्म रिलीज के बाद क्या कमाल करती है ये देखने वाली बात होगी.

