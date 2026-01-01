सैफ पर हमला-पटौदी परिवार ने झेली मुश्किलें, करीना कपूर का छलका दर्द, 2025 को दी इमोशनल विदाई

बॉलीवुड डीवा करीना कपूर खान ने 2025 के आखिरी दिन इमोशनल पोस्ट लिखकर नए साल का स्वागत किया. उन्होंने 2025 को अपने लिए चैलेंजिंग बताया. करीना ने बताया कि पति सैफ अली खान पर हुए हमले ने उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब किया था. उनके परिवार पर इस हमले का गहरा असर पड़ा था.
करीना ने सैफ संग अपनी फोटो पोस्ट की है. पिछले साल से मिली सीख का एक्ट्रेस ने जिक्र किया. करीना ने बताया, कैसे उनका परिवार ताकत और उम्मीद के साथ नए साल में कदम रख रहा है.
करीना का छलका दर्द
करीना लिखती हैं- जैसे ही हम बैठकर सोचते हैं कि साल का आखिरी दिन आ गया है, हमने इतना लंबा रास्ता पार किया है. 2025 हमारे परिवार और बच्चों के लिए मुश्किल भरा रहा था. लेकिन हम सिर ऊंचा कर उस मुश्किल से बाहर निकले, हंसते और एक दूसरे का हाथ थामे हुए. हम खूब रोए, दुआएं मांगी और अब हम यहां हैं...2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का स्वभाव निडर होता है. प्यार सब जीत लेता है और बच्चे हमसे ज्यादा बहादुर होते हैं.
''हम अपने फैंस, दोस्तों और हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़ा रहा और आज भी साथ देता है और सबसे ऊपर भगवान का शुक्रिया. हम नई ऊर्जा, आभार, पॉजिटिविटी और अपनी सबसे पसंदीदा चीज फिल्मों के साथ 2026 में एंट्री कर रहे हैं. नया साल मुबारक हो सबको''. करीना के इस इमोशनल नोट पर उनके फैंस ने प्यार लुटाया है. खान फैमिली को नए साल की बधाई भी दी है. करीना इन दिनों फैमिली संग न्यू ईयर वेकेशन पर हैं.
सैफ पर चोर ने किया था हमला
16 जनवरी को सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर पर हमला हुआ था. चोरी के मकसद से घुसे चोर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किए थे. घायल हालत में एक्टर को बेटा तैमूर लीलावती अस्पताल लेकर गया था. एक्टर की स्पाइनल सर्जरी हुई थी. 21 जनवरी को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे. एक्टर पर हमला करने वाले आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुस इस्लाम शहजाद के तौर पर हुई थी.