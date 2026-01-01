scorecardresearch
 
धुरंधर की आंधी में बही 'किस किसको प्यार करूं 2', मेकर्स ने खेला दांव, दोबारा रिलीज होगी कपिल की फिल्म

'किस किसको प्यार करूं 2' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी. प्रोड्यूसर रतन जैन ने बताया कि फिल्म को फैमिली एंटरटेनमेंट के रूप में तैयार किया गया है. इसे मिले प्यार और अच्छे रिव्यू ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है. कपिल के फैंस ये न्यूज सुनकर एक्साइटेड हैं.

फिर रिलीज होगी कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' (Photo: Screengrab)
स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फैंस को नए साल के मौके पर बड़ी सौगात दी है. पिछले साल 12 दिसंबर को रिलीज हुई उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में दोबारा से दस्तक देने वाली है. 1 जनवरी को मेकर्स ने अनाउंस कर बताया कि शर्मा फैमिली एंटरटेनर 9 जनवरी को री-रिलीज की जाएगी. प्रोड्यूसर रतन जैन ने भरोसा जताया कि इस बार उनकी फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी. कपिल की मूवी को प्योर एंटरेटनमेंट बताया. 

प्रोड्यूसर ने कहा- किस किसको प्यार करूं 2 फैमिली को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. फिल्म को मिले प्यार, हंसी और अच्छे रिव्यू ने इसकी यूनिवर्सल अपील को बढ़ाया है. लोग अभी भी इसकी मांग रहे हैं, इसलिए हमें लगता है इसे थिएटर्स में वापस लाने का ये सही मौका है. अब लोग बड़े स्क्रीन पर फिर से इसका ह्यूमर एंजॉय कर सकेंगे. हम एक ऐसी फिल्म को वापस लाकर खुश हैं जो हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट को सेलिब्रेट करती है. 

सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी कपिल की फिल्म
कपिल की इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. लेकिन 'धुरंधर' की सुनामी ने इसकी कमाई पर असर डाला. कपिल की किस किसको प्यार करूं 2 उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई थी. फिल्म ने पहले दिन 1.85 करोड़ की कमाई की. दूसरे सोमवार मूवी ने कुल 11.9 करोड़ का कारोबार किया. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म ना करने को लेकर कपिल की टीम ने बयान जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि मूवी को थियेटर्स में लिमिटेड स्क्रीन्स मिलने की वजह से इसकी कमाई पर असर पड़ा है. अब देखना होगा कपिल की ये मूवी सेकंड पारी में कैसा कारोबार करती है.

मूवी के डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी हैं. फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान अहम रोल में दिखे. वैसे इस बार भी कपिल की फिल्म का राह इतनी आसान नहीं होने वाली है. क्योंकि सिनेमाघरों में अभी भी धुरंधर का क्रेज देखने को मिल रहा है. मूवी वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. धुरंधर के अलावा सिल्वर स्क्रीन पर अगस्त्य नंदा की इक्कीस लगी हुई है. जनवरी के महीने में फैंस को बॉर्डर 2, द राजा साब, हैप्पी पटेल जैसी फिल्में भी देखने को मिलेंगी.
 

---- समाप्त ----
