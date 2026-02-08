scorecardresearch
 
जब कंगना रनौत ने अक्षय खन्ना संग किया फ्लर्ट, एक्टर ने नहीं दिया भाव, बोलीं- वो किसी से बात...

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत एक्टिंग के अलावा बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो वायरल है, जिसमें वो अक्षय खन्ना को लेकर बात कर रही है.

अक्षय खन्ना को लेकर बोलीं कंगना (Photo: ITG/Screengrab)
बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में कंगना ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. वीडियो में एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना को लेकर बात की है.

दरअसल, कंगना ने बताया कि एक समय था जब उन्होंने एक्टर अक्षय खन्ना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उन्हें जो रिस्पॉन्स मिला, वह काफी दिलचस्प था. करण जौहर के मशहूर चैट शो कॉफी विद करण का यह क्लिप काफी वायरल है. जहां कंगना के साथ अनिल कपूर और संजय दत्त भी मस्ती भरे मूड में नजर आ रहे हैं.

अक्षय खन्ना को लेकर बोलीं कंगना
वायरल वीडियो में करण जौहर कंगना से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला. कंगना ने बिना देर किए मुस्कुराते हुए अक्षय खन्ना का नाम लिया. यह सुनकर शो में मौजूद संजय दत्त और करण दोनों दंग रह गए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कंगना ने मजाकिया अंदाज में बताया, 'मैंने पहले उनसे बात करने की कोशिश की और फिर फ्लर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे बात ही नहीं की. वे किसी से बात नहीं करते.' हालांकि, कंगना ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि अक्षय केवल अनिल कपूर से बात करते हैं, जिस पर अनिल कपूर ने प्यार से उन्हें अपना छोटा भाई बताया.

छैया-छैया पर किया डांस
एक तरफ कंगना का वीडियो चर्चा में है, तो दूसरी तरफ अक्षय खन्ना का भी एक पुराना डांस वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. साल 2025 अक्षय के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है, जहां उन्होंने 'छावा' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों से धमाका किया. इसी बीच एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें अक्षय, शाहरुख खान के मशहूर गाने 'छैया छैया' पर स्टेज पर आग लगाते दिख रहे हैं. 

अक्षय खन्ना का वर्क फ्रंट
अक्षय खन्ना हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' में एक पाकिस्तानी गैंगस्टर 'रहमान डकैत' के दमदार रोल में नजर आए थे. इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹1,300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. अब अक्षय अपनी पहली तेलुगु फिल्म 'महाकाली' के लिए तैयार हैं, जिसमें वे 'शुक्राचार्य' का किरदार निभाएंगे. इसके अलावा, फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि वे 29 साल बाद सनी देओल के साथ फिल्म 'इक्का' में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
