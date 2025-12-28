सेट पर इस एक्टर को इग्नोर करती थीं शबाना आजमी, बना ली थी दूरी, 42 साल बाद सामने आई वजह

जब हम 80 के दशक की यादगार फिल्मों की बात करते हैं, तो शेखर कपूर की 'मासूम' का जिक्र जरूर होता है. इस फिल्म ने न केवल अपनी कहानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि किरदारों के बीच के तनाव और भावनाओं को भी पर्दे पर बखूबी उतारा. हाल ही में फिल्म के नन्हे 'राहुल' यानी जुगल हंसराज ने एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है.

दरअसल पिंकविला को दिए इंटरव्यू में जुगल हंसराज ने बताया कि कैसे दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी फिल्म के सेट पर उनसे जानबूझकर दूरी बनाकर रखती थीं, ताकि पर्दे पर उनकी सौतेली मां वाला रूखापन एकदम असली नजर आए.

जुगल हंसराज ने क्या कहा?

एक्टर्स जुगल हंसराज और शबाना आजमी ने 1983 की फिल्म मासूम में साथ काम किया था. जिसमें उन्होंने उनकी सौतेली मां का रोल निभाया था. अब पिंकविला से बात करते हुए जुगल ने बताया कि वह फिल्म के सेट पर उन्हें इग्नोर किया करती थी. शूटिंग के दिनों में तब उन्हें समझ नहीं आया था वह ऐसा क्यों करती थीं.

शबाना आजमी ने बनाई दूरी

जुगल ने आगे कहा, 'शबाना हालांकि दो दूसरी चाइल्ड एक्टर्स - उर्मिला मातोंडकर और आराधना के साथ फ्रेंडली थीं. वो दोनों बच्चियों के साथ बहुत फ्रेंडली थीं, क्योंकि वो मां थीं और वो फिल्म में उनके बच्चे थे. लेकिन शबाना जी मुझसे थोड़ी दूरी रखती थीं.'

एक्ट्रेस ने बताया ,'बाद में पता चला कि यह उनके प्रोसेस का हिस्सा था कि वह नहीं चाहती थीं कि हम करीब आएं क्योंकि वह कोल्डनेस जो है वह स्क्रीन पर दिखनी चाहिए. सबको पता चला कि मुझमें और मां में भी एक डिस्कम्फर्ट है. तो वह बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया था.'

फिल्म मासूम के बारे में

बता दें कि फिल्म 'मासूम' एक ड्रामा फिल्म है. जिसमें शबाना ने इंदु मल्होत्रा ​​का रोल निभाया था और एक युवा जुगल राहुल मल्होत्रा ​​के रूप में दिखे थे. यह फिल्म शेखर कपूर की डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी. यह 1980 के एरिक सेगल के नॉवेल मैन, वुमन एंड चाइल्ड का अडैप्टेशन है. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सईद जाफरी, तनुजा और सुप्रिया पाठक भी हैं. इसमें उर्मिला, आराधना और जुगल ने चाइल्ड एक्टर्स के तौर पर डेब्यू किया था.

शबाना और जुगल के हालिया प्रोजेक्ट्स

फैंस ने शबाना को आखिरी बार हितेश भाटिया के डायरेक्शन में बनी क्राइम ड्रामा सीरीज डब्बा कार्टेल में देखा था. इसमें ज्योतिका, शालिनी पांडे, निमिषा सजयन और अंजलि आनंद भी थीं. जुगल को आखिरी बार राज और डीके द्वारा बनाई गई स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन में देखा गया था. इसमें मनोज बाजपेयी, प्रियामणि, शारिब हाशमी, दलीप ताहिल और श्रेया धनवंतरी समेत कई कलाकार थे.



