क्यों टूटी थी जावेद अख्तर की पहली शादी? सालों बाद बोलीं पहली पत्नी, शराब पीने के बाद...

हनी ईरानी और जावेद अख्तर की शादी 1972 में हुई थी, लेकिन 13 साल बाद तलाक हो गया. हनी ने बताया कि रिश्ता एक मजाक से शुरू हुआ था, जिसके बाद जल्द ही शादी हो गई. उन्होंने बताया कि उनके तलाक के कई कारण थे, जिनमें जावेद की शराब की लत भी शामिल थी.

क्यों टूटी थी जावेद अख्तर की पहली शादी (Photo: PTI)
हनी ईरानी एक मशहूर एक्ट्रेस और स्क्रीनराइटर हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रहती है. 1972 में उन्होंने जावेद अख्तर से शादी की थी, लेकिन 13 साल बाद दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. इस शादी से उन्हें दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं. हनी से तलाक के बाद जावेद अख्तर ने शबाना आजमी संग घर बसा लिया. तलाक के सालों बाद भी हनी एक्स हसबैंड संग अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं. 
 
कैसे हुई थी जावेद अख्तर-हनी की शादी?
विकी लालवानी के पाडकॉस्ट में हनी ने बताया कि वो और उनका एक्स-हसबैंड जावेद अख्तर एक मजाक के कारण करीब आए. वो कहती हैं कि जब मैं उनसे पहली बार मिली, वो सेट पर मेरी लाइन्स सुना रहे थे. मैं रिहर्सल कर रही थी और वो मेरे कैरेक्टर का बैकग्राउंड समझा रहे थे. जावेद साहब की तरफ मैं उनके ह्यूमर की वजह खींची चली गई. वो बहुत फनी थे. उन्हें हर चीज का बहुत ज्ञान है. वो हमेशा कहते हैं कि उन्हें भी मेरा ह्यूमर पसंद आया, जिस कारण वो मेरी ओर आकर्षित हो गए थे. 

हनी ने बताया कि जावेद अख्तर ने उन्हें अचानक शादी के लिए प्रपोज किया था. प्रपोजल के 6-7 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली. वो कहती हैं कि एक दिन जावेद कार्ड्स खेल रहे थे और हार रहे थे. मैंने उनके लिए एक कार्ड उठाया और वो सही निकला. उन्होंने अपना पैसा वापस जीत लिया और बोले, चलो, तुम मेरे लिए लकी हो, शादी कर लेते हैं.  सीता और गीता के दौरान मेरी उम्र करीब 19 साल थी और तुरंत शादी हो गई. मुझे एक्टिंग का ऐसा क्रेज कभी नहीं था. मैं सेटल होकर खुश थी.

क्यों हुआ तलाक?
हनी ने जावेद से अलगाव के कारणों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि तलाक की कई वजहें थीं. वो कहती हैं- अगर अब सोचूं तो कई वजहें थीं. सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था. सफलता बहुत जल्दी मिली और सफलता के साथ लोग, माहौल सब बदल जाता है. डिमांड्स बदल जाती हैं. शायद मैं इसे हैंडल नहीं कर पाई.

वो पहले भी पीते थे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हो गया. शराब पीने के बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाते थे. मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई. ये हम दोनों का फैसला था क्योंकि रिश्ता चल नहीं रहा था. एक-दूसरे पर इल्जाम लगाकर झगड़ने से बेहतर था अलग हो जाना. ये सबसे समझदारी भरा फैसला था. 

हनी ने ये भी कहा कि वो जावेद अख्तर और शबाना आजामी का बहुत सम्मान करती हैं. वो कहती हैं कि मैं और शबाना अच्छे दोस्त हैं. 
 

