बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिचिंग पर भड़कीं जाह्नवी कपूर , बोलीं- आपको गुस्सा नहीं आता...

बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई थी. आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया था. इस घटना को लेकर पूरे भारत देश में गुस्सा देखने को मिला था. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का रिएक्शन सामने आया है. जिसमें उन्होंने इस घटना को 'नरसंहार' बताया है.

और पढ़ें

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने क्या कहा?

गुरुवार को जान्हवी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोर पर 'दीपू चंद्र दास' के नाम के साथ एक नोट पोस्ट किया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बर्बर है. यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है. अगर आपको इस अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है, तो ठीक इसी तरह का पाखंड हमें तबाह कर देगा, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाएं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हम दुनिया के दूसरे छोर पर होने वाली चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा. किसी भी रूप में चरमपंथ की निंदा की जानी चाहिए और उसे खत्म किया जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं.'

Advertisement

बता दें कि जैसी ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई. कई यूजर्स ने एक्ट्रेस के इस मुद्दे पर बोलने के फैसले की तारीफ की.

कई सितारों ने उठाई आवाज

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलेब्स ने बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर अपना रिएक्शन दिया हो. इससे पहले बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स ने भी आक्रोश जताया है. जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा, रवीना टंडन, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और टीवी एक्ट्रेस फलक नाज का नाम शामिल हैं.



आखिर क्या था पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के मैमनसिंह के भालुका में एक हिंदू कपड़ा फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीटा और फांसी पर लटकाते हुए आग लगा दी थी. इस हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.



---- समाप्त ----