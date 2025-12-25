scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिचिंग पर भड़कीं जाह्नवी कपूर , बोलीं- आपको गुस्सा नहीं आता...

बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई थी. देशभर में इसे लेकर गुस्सा देखा गया था. अब गुरुवार को जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर रिएक्ट किया.

Advertisement
X
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बोलीं जाह्नवी कपूर (Photo: Instagram/@janhvikapoor)
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बोलीं जाह्नवी कपूर (Photo: Instagram/@janhvikapoor)

बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई थी. आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया था. इस घटना को लेकर पूरे भारत देश में गुस्सा देखने को मिला था. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का रिएक्शन सामने आया है. जिसमें उन्होंने इस घटना को 'नरसंहार' बताया है.

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने क्या कहा? 
गुरुवार को जान्हवी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोर पर 'दीपू चंद्र दास' के नाम के साथ एक नोट पोस्ट किया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बर्बर है. यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है. अगर आपको इस अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है, तो ठीक इसी तरह का पाखंड हमें तबाह कर देगा, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाएं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हम दुनिया के दूसरे छोर पर होने वाली चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा. किसी भी रूप में चरमपंथ की निंदा की जानी चाहिए और उसे खत्म किया जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं.'

सम्बंधित ख़बरें

तारिक रहमान की घर वापसी भारत के लिए गुड न्यूज क्यों (Photo: Reuters)
बांग्लादेश के Dark Prince तारिक रहमान की घर वापसी... भारत के लिए गुड न्यूज क्यों?
protest against atrocities on hindus in bangladesh in lucknow
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP का लखनऊ में प्रदर्शन, देखें
Sheikh Hasina's party will not be able to contest elections in Bangladesh.
शेख हसीना की अवामी लीग पर लगा बैन, नहीं ले पाएगी बांग्लादेश चुनाव में हिस्सा
Tarique Rahman
क्या तारिक रहमान की वापसी बिगाड़ देगी जमात-ए-इस्लामी का खेल?
tarique rahman
ढाका पहुंचते ही तारिक रहमान ने उतार दिए जूते, नंगे पांव जमीन पर खड़े रहे
Advertisement

बता दें कि जैसी ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई. कई यूजर्स ने एक्ट्रेस के इस मुद्दे पर बोलने के फैसले की तारीफ की. 

कई सितारों ने उठाई आवाज
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलेब्स ने बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर अपना रिएक्शन दिया हो. इससे पहले बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स ने भी आक्रोश जताया है. जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा,  रवीना टंडन, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और टीवी एक्ट्रेस फलक नाज का नाम शामिल हैं.

आखिर क्या था पूरा मामला? 
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के मैमनसिंह के भालुका में एक हिंदू कपड़ा फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीटा और फांसी पर लटकाते हुए आग लगा दी थी. इस हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement