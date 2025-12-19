'बॉलीवुड में होता है लाड़-प्यार', हॉलीवुड में ईशान खट्टर ने किया काम, खुद धोने पड़े कपड़े

बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों सांतवे आसमान पर हैं. उनकी फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है. इस बीच हाल ही में एक राउंडटेबल डिस्कशन के दौरान ईशान को कृति सेनन, विक्की कौशल, साउथ एक्टर ध्रुव विक्रम जैसे सितारों संग बातचीत करते देखा गया.

इस डिस्कशन में सभी एक्टर्स ने भारी-भरकम Entourage खर्च के बारे में बात की, जो प्रोड्यूसर्स को उठाना पड़ता है. बॉलीवुड में बहुत से एक्टर्स ऐसे भी हैं जो सेट पर छह वैनिटी वैन और बड़ा एंटूराज लेकर आते है. कृति और विक्की कौशल ने माना कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओवर-द-टॉप मांगें या एक ही एक्टर को कई वैनिटी वैन दिए जाते नहीं देखा है, लेकिन ईशान खट्टर ने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को बहुत लाड़-प्यार किया जाता है.

इस मुद्दे पर बात करते हुए कृति सेनन ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया, 'मुझे नहीं पता कि एक्टर्स इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, लेकिन यह एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए. एक निश्चित एंटूराज का होना, प्रोड्यूसर्स का होना और जो जरूरी नहीं है उसे काटना, सब लग्जरी चीजें. उदाहरण के लिए, ट्रेनर्स और डायटीशियन की बात करें तो मैंने मिमी के लिए एक डायटीशियन रखा था, क्योंकि वह फिल्म के लिए स्पेसिफिक था. मुझे उसके लिए वजन बढ़ाना था. वह बहुत स्पेसिफिक था. इसी तरह, अगर आप एक्शन फिल्म कर रहे हैं और उसके लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं समझती हूं. वरना मुझे लगता है कि अगर आप अपना कुक और सब लेकर जा रहे हैं. तो मैं इसे समझ नहीं पाती. क्योंकि तब यह आपका पर्सनल खर्च है. तब आप इसे खुद के लिए कर रहे हैं.' कृति ने आगे कहा, 'मैंने उन छह वैनिटी वैन को नहीं देखा है.'

साउथ एक्टर ध्रुव विक्रम ने कृति सेनन की बातों से सहमति जताई. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा सुना नहीं था.' हालांकि बाद में उन्हें समझ आया कि ग्रुप एक एक्टर को छह वैन दिए जाने की बात कर रहा है. इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, 'एक शख्स के लिए छह वैन? यह तो रिडिक्यूलस है.' तमिल एक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, जबकि बॉलीवुड एक्टर्स ने माना कि वे व्यक्तिगत रूप से ऐसी मांगें नहीं करते, लेकिन उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस समस्या की जानकारी है.

फिर ईशान खट्टर ने अपनी बात रखी और अपनी हॉलीवुड की वेब सीरीज 'द परफेक्ट कपल' की शूटिंग का अनुभव शेयर किया. इस शो में निकोल किडमैन और लीव श्राइबर लीड रोल में थे. ईशान ने माना कि उन्हें शो में कोई स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिला और उन्हें अपनी लॉन्ड्री, खाना बनाना और सफाई खुद संभालनी पड़ी.

एक्टर ने कहा, 'एक उम्मीद होती है क्योंकि इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है. यहां एक्टर्स को बहुत ज्यादा लाड़-प्यार किया जाता है. मैंने केप कोड में द परफेक्ट कपल नाम की एक चीज की जहां उन्होंने मुझे सिर्फ एक घर और एक कार दी और कहा कि सेट तक खुद ड्राइव करके आओ. मैं हर दिन अपनी लॉन्ड्री कर रहा था, सफाई कर रहा था और खुद के लिए खाना बना रहा था. सेट जाते समय गाड़ी ड्राइव करते हुए लाइन्स याद कर रहा था. वहां मुझे एक भी शख्स नहीं पता था और मेरी टीम से एक भी शख्स नहीं था. बस 3.5 महीने ऐसे ही थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह भी काम करने का एक तरीका है, लेकिन हमारे सिस्टम ने इसे ऐसा बना दिया है... यह एक कल्चरल चीज भी है. भारत में हमारे पास बहुत मदद करने वाले लोग होते हैं, और इससे नौकरियां भी पैदा होती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि सीमा कहां होनी चाहिए, यह एक व्यक्तिगत सवाल है, यह अपेक्षा नहीं हो सकती कि आमतौर पर चीजें ऐसे ही होती हैं. यह इस पर भी निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट को क्या चाहिए.'

