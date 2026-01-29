एआर रहमान के 'सांप्रदायिक' बयान पर बवाल! डायरेक्टर को नहीं पड़ा फर्क, 5वीं फिल्म के लिए मिलाया हाथ

म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान पिछले काफी वक्त से विवादों में घिरे हुए थे. उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 'सांप्रदायिक भेदभाव' होने की बात कही थी, जिसपर काफी बवाल छिड़ा था. लेकिन लगता है कि रहमान के कमेंट्स से फिल्म मेकर इम्तियाज अली को कोई फर्क नहीं पड़ा है. वो उन्हें खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं.

इस फिल्म में होने वाला है रहमान का म्यूजिक

इम्तियाज अली ने कुछ महीनों पहले अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जो वो दिलजीत दोसांझ के साथ बना रहे हैं. इसमें शरवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह भी काम करेंगे. पिछले काफी समय से फिल्म की शूटिंग भी जोरो-शोरों से चल रही थी. अब फाइनली फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाया है.

फिल्म मेकर की फिल्म इस साल 12 जून को थिएटर्स में रिलीज होनी है. ये एक लव स्टोरी है, जिसकी शूटिंग फिलहाल जारी है. हालांकि इस अनाउंसमेंट पोस्ट में जिस चीज पर फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान गया, वो हैं ए आर रहमान. इम्तियाज अली की फिल्म में रहमान का म्यूजिक होने वाला है, जो कई लोगों को चौंकाने के साथ-साथ खुश कर गया है.

एक और कोलैब को तैयार रहमान-इम्तियाज

कुछ यूजर्स को खुशी इस बात से है कि रहमान और इम्तियाज अली की जोड़ी एक बार फिर फैंस को अच्छा म्यूजिक देने वाली है. वहीं कुछ इस बात से हैरान हैं कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद, फिल्म मेकर ने कंपोजर के साथ कोलैब करने का मन बनाया हुआ है. इम्तियाज अली ने इंडिया टुडे/आजतक को दिए इंटरव्यू में रहमान के सांप्रदायिक वाले कमेंट्स पर भी रिएक्ट किया था. उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं देखा. हालांकि उनका ये भी मानना है कि रहमान की बातों को एक अलग तरीके से लिया गया.

इम्तियाज अली और ए आर रहमान ने करीब 4 फिल्मों के लिए साथ कोलैब किया है. रहमान ने फिल्म मेकर की 'रॉकस्टार', 'हाईवे', 'तमाशा' और 'अमर सिंह चमकीला' जैसी फिल्मों के गाने बनाए. इन फिल्मों के गाने आज भी लोगों के फेवरेट हैं. अब रहमान इम्तियाज अली और दिलजीत की एक और फिल्म के गाने बनाएंगे.

