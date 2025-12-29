आमिर खान को 'सत्यमेव जयते' के दौरान मिली थीं जान से मारने की धमकियां, भांजे इमरान का खुलासा

सुपरस्टार आमिर खान फिल्मों के साथ-साथ एक बार टीवी पर भी अपने अनोखे कंटेंट से छा चुके हैं. साल 2012 में वो एक चैट शो सत्यमेव जयते लेकर आए थे, जिसमें समाज और भारत के कुछ अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होती थी. आमिर अपने शो में कई सोशल वर्कर्स को बुलाते थे और उनसे बातचीत करते थे.

आखिर क्यों आमिर खान को मिली थीं धमकियां?

आमिर ने अपने इस शो से समाज की असलीयत को नेशनल टेलीविजन पर दिखाया था. उनके इस साहस भरे काम की हर किसी ने तारीफ की थी. मगर इस काम के लिए, उन्हें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ गई थीं. एक्टर के भांजे इमरान खान ने समदीष भाटिया के यूट्यूब चैनल पर उस दौर को याद किया, जब उनके मामू आमिर खान को अपने शो की वजह से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं.

इमरान ने कहा, 'मैं आमिर खान को अपनी पूरी जिंदगी से जानता हूं. मुझे उनपर बेसिक यकीन और भरोसा है कि जो फैसले वो लेते हैं, जिस चीज में वो अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं, वो सब अच्छे इरादे से और ईमानदारी के साथ करते हैं. लेकिन उनके फीमेल इन्फैंटिसाइड (लड़कियों को जन्म के बाद मारने) वाले एपिसोड ने बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा दिला दिया. कई लोगों ने तो मौत की धमकियां तक दे दीं.'

'बेचारे मामू जान को लंबे समय से देश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग. लेकिन ये भी तो सीखने का हिस्सा है ना. ये एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, जो हमें सबको समझनी है कि अपना सिर नीचा रखो. ज्यादा बोलने का नहीं. वरना घर आ जाएंगे और घर को जला देंगे. ऐसे-ऐसे अनुभव से ही इंसान सीखता है.'

बता दें कि 'सत्यमेव जयते' शो आमिर ने खुद प्रोड्यूस और होस्ट किया था. ये शो करीब तीन सीजन्स तक चला, जो हर संडे सुबह 11 बजे स्टार प्लस टीवी पर आता था. बात करें इमरान खान के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर अब 10 सालों के बाद दोबारा बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. वो वीर दास की कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में नजर आएंगे, जिसमें उनका और आमिर खान का कैमियो है. ये फिल्म 16 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

