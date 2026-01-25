इमरान खान ने क्यों ठुकराई 'चेन्नई एक्सप्रेस'? सालों बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं शाहरुख खान...

बॉलीवुड में कई बार वह फिल्में ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं जो पर्दे पर आ ही नहीं पातीं, या फिर जिनके किरदारों के लिए पहली पसंद कोई और होता है. हाल ही में एक दशक लंबे ब्रेक के बाद वापसी करने वाले एक्टर इमरान खान ने अपने करियर के एक ऐसे ही अनसुने किस्से से पर्दा उठाया है.

और पढ़ें

'जाने तू... या जाने ना' जैसी फिल्म से रातों-रात स्टार बने इमरान को एक समय ब्लॉकबस्टर फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के लिए अप्रोच किया गया था. डायरेक्टर रोहित शेट्टी और इमरान के बीच फिल्म को लेकर लंबी बातचीत भी हुई, लेकिन अंत में इमरान ने इस बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया.

क्यों छोड़ी चेन्नई एक्सप्रेस?

समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान इमरान खान ने उन दिनों को याद किया जब रोहित शेट्टी 'चेन्नई एक्सप्रेस' की तैयारी कर रहे थे. इमरान ने बताया, 'फिल्म को लेकर मेरी और रोहित के बीच कई राउंड की बातचीत हुई थी. हालांकि, बातचीत के बाद दोनों को ही यह अहसास हुआ कि उनके सोचने का तरीका और क्रिएटिव विजन एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहा है.' इमरान ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि रोहित शेट्टी का फिल्म सुनाने का अंदाज (नरेशन) लाजवाब था और फिल्म भी बेहद मजेदार बनी, लेकिन उन्हें लगा कि वह इस रोल के लिए फिट नहीं बैठेंगे.

Advertisement

इमरान खान ने आगे कहा, 'मैंने रोहित से साफ कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि हम तालमेल बिठा पाएंगे. आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान इस रोल के लिए सबसे बेहतरीन चुनाव थे. मुझे नहीं लगता कि मैं शाहरुख खान से बेहतर काम कर पाता.'

सुपरहिट साबित हुई चेन्नई एक्सप्रेस

बता दें कि 2013 में जब 'चेन्नई एक्सप्रेस' रिलीज हुई, तो इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. रोहित शेट्टी के सिग्नेचर एक्शन और कॉमेडी के तड़के ने इस फिल्म को उस दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बना दिया.

छूटी हुई फिल्में, कोई पछतावा नहीं

सिर्फ 'चेन्नई एक्सप्रेस' ही नहीं, इमरान खान ने उन अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की जो उनके हाथ से निकल गए या कभी बन ही नहीं पाए. इनमें 'दिल्ली 6' और 'भावेश जोशी' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. इमरान का मानना है कि इंडस्ट्री में टैलेंट के साथ-साथ सही समय (टाइमिंग) और किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है. उन्हें इन फिल्मों को छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हर एक्टर का अपना एक अलग रास्ता होता है और हर फिल्म की अपनी तकदीर होती है.

---- समाप्त ----