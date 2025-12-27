scorecardresearch
 
करोड़ों कमाते हैं रणबीर कपूर-रणवीर सिंह, इमरान खान का खुलासा, बताया कैसे होती है बॉलीवुड में कास्टिंग

इमरान खान ने दावा किया है कि आज के समय में ए-लिस्ट एक्टर्स अपनी हर फिल्म के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये की फीस चार्ज करते हैं. उनका कहना है कि एक्टर्स को इतने पैसे उनकी फेस वैल्यू के मुताबिक दिए जाते हैं.

रणबीर कपूर की फीस पर बोले इमरान खान (Photo: Instagram @ranbir_kapoor82/)
बॉलीवुड में जब भी बड़े सितारों के बारे में सोचा जाता है, तो साथ ही साथ उनकी फीस भी लोगों के दिमाग में आती है. शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार ये वो एक्टर्स हैं जो अपने नाम और चेहरे के दम पर पूरा थिएटर्स भर सकते हैं. ऐसे में उनकी एक फिल्म में काम करने की फीस भी काफी ज्यादा होगी. 

इमरान खान को मिलते थे कितने पैसे?

हालांकि असली नंबर्स कभी सामने नहीं आए. लेकिन अब आमिर खान के भांजे इमरान खान ने बॉलीवुड के ए-लिस्ट एक्टर्स की फीस का खुलासा किया है. समदीष भाटिया के यूट्यूब चैनल पर एक्टर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए कहा, 'जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई, तो मेरी कमाई लगभग जीरो से सीधे कई करोड़ तक पहुँच गई. 25 साल की उम्र में अचानक मुझे 7 से 10 करोड़ रुपये मिलने लगे.'

'हालांकि मुझे फिल्म किडनैप के लिए सिर्फ 5 लाख रुपये मिले थे, वो भी मेकर्स मुझे फिल्म में कास्ट भी नहीं करना चाहते थे. जाने तू या जाने ना फिल्म रिलीज होने तक मैं पहले ही तीन फिल्में कर चुका था. अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्या मेरी एक्टिंग मेरी पिछली फिल्म से इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है? मुझे एक फिल्म के लिए आजतक ज्यादा से ज्यादा 12 करोड़ रुपये बतौर फीस में मिले हैं'

कितनी होती है ए-लिस्ट स्टार्स की फीस?

इमरान ने आगे कहा कि बॉलीवुड में कास्टिंग का प्रोसेस बजट के हिसाब से पूरा होता है. जैसे एक फिल्म में अगर कोई बड़ा स्टार आता है, तो मेकर्स को उस फिल्म को बनाने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं. इमरान ने कहा कि एक फिल्म में कास्टिंग किसी की काबिलियत को देखकर नहीं, बल्कि एक्टर की फेस वैल्यू को देखकर की जाती है.

इमरान ने ए-लिस्ट एक्टर्स की फीस पर कहा, 'अगर आजकल आप थिएटर वाली फिल्मों में ए-लिस्ट वाले बड़े सितारे हैं, तो आप हर फिल्म के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये कमा रहे हैं. मेरी उम्र के जो लड़के हैं जैसे, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, मुझे यकीन नहीं होगा कि इनमें से कोई भी 30 करोड़ से कम ले रहा हो.'

बता दें कि इमरान खान 2008 से 2014 तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप स्टार्स की गिनती में शामिल होते थे. लेकिन इसके बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होती गई. वो आखिरी बार साल 2015 में फिल्म 'कट्टी-बट्टी' में नजर आए थे. 

---- समाप्त ----
