'इक्कीस' में दिखाया पाकिस्तानी ऑफिसर का पॉजिटिव रोल, मेकर्स ने डाला डिस्क्लेमर, ट्रोलिंस से बचाव है वजह?

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' नए साल के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की गई. ये फिल्म रियल लाइफ हीरो अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित थी, जिसमें लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र भी थे. ये उनकी आखिरी फिल्म थी, जो ऑडियंस को पसंद आ रही है. लेकिन सोशल मीडिया पर अचानक फिल्म के डिस्क्लेमर की काफी चर्चा हो रही है.

'इक्कीस' में दिखे डिस्क्लेमर में क्या लिखा?

फिल्म 'इक्कीस' में जयदीप अहलावत ने एक पाकिस्तानी ऑफिसर ब्रिगेडियर जान मोहम्मद नासिर का रोल प्ले किया है. ये फिल्म में एक पॉजिटिव किरदार दिखाया गया है. ऐसे में मेकर्स ने फिल्म के अंत में एक खास डिस्क्लेमर डाला है, जिसमें वो साफ करते हैं कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है. ब्रिगेडियर जान मोहम्मद नासिर का किरदार सिर्फ एक अपवाद स्वरूप घटना है.

'इक्कीस' में दिखाया गया डिस्क्लेमर (Photo: Reddit)

थिएटर में लगे डिस्क्लेमर में लिखा गया है, 'पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के. म. निसार का मानवीय व्यवहार एक अपवाद स्वरूप घटना ही है. वरना हमारा पड़ोसी मुल्क बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है. पाकिस्तान की सेनाओं ने युद्धकाल और शांति दोनों ही समय में हमारे सैनिकों और नागरिकों के साथ बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया है. उनको यातना देने में कई बार जिनेवा कन्वेंशन का खुलकर उल्लंघन किया है. पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है. जय हिन्द.'

मालूम हो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से काफी बिगड़े हैं. कई फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी से काफी बवाल भी खड़ा हो चुका है. ऐसे में 'इक्कीस' में दिखाए पाकिस्तानी ऑफिसर को पॉजिटिव लाइट में दिखाना, फिल्म के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता था. ऑडियंस फिल्म का भारी संख्या में विरोध कर सकती थी.

बता दें कि 'इक्कीस' फिल्म में भारत-पाकिस्तान के 1971 में लड़े युद्ध की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक 21 साल का लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन को मार गिराने के ईरादे से शहीद हो जाता है. इस रोल को अगस्त्य ने निभाया, जिसमें उनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. दो दिनों में फिल्म 10 करोड़ रुपये के करीब कमा भी चुकी है.

