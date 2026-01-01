2026 की पहली फिल्म 'इक्कीस' बनी 'धुरंधर' के लिए स्पीड ब्रेकर, सॉलिड ओपनिंग के लिए तैयार!

बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ… सब तरफ से धमाकेदार बड़ी फिल्में लेकर आ रहा 2026 पहले ही दिन से धमाका शुरू कर चुका है. नए साल के पहले दिन बॉलीवुड की नई फिल्म 'इक्कीस' थिएटर्स में पहुंच चुकी है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में, सिर्फ 21 साल की उम्र में शहादत देने वाले अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है 'इक्कीस'.

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की ये डेब्यू फिल्म है और बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र की आखिरी. 'इक्कीस' का ट्रेलर तो पसंद किया गया था. पर न्यू ईयर के मौके पर ऐसे गंभीर टॉपिक वाली फिल्म को जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये कहना मुश्किल था. तो जनता ने अब खुद जवाब दे दिया है. 'इक्कीस' 2026 के पहले दिन ही सरप्राइज करने के लिए तैयार है.

'केसरी चैप्टर 2' से तगड़ी है 'इक्कीस' की बुकिंग

'इक्कीस' की एडवांस बुकिंग स्लो तरीके से शुरू हुई थी. मगर रिलीज से पहले इसने सॉलिड बुकिंग जुटा ली है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'इक्कीस' के लिए बुधवार रात तक नेशनल चेन्स में करीब 35 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. ट्रेंड से लगता है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए थिएटर्स में फिल्म देखने वालों ने 'इक्कीस' पर भरोसा जताया है. इसलिए बुधवार को बुकिंग में रफ्तार नजर आई.

2025 की चर्चित फिल्मों से तुलना करें तो अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'परम सुंदरी' के लिए नेशनल चेन्स में एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 35 हजार से कम था. इन दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये से ज्यादा ओपनिंग मिली थी. 'इक्कीस' में कोई बड़ा बॉलीवुड फेस नहीं है और इसका शुरुआती माहौल बहुत ज्यादा नहीं बना था. इसलिए इसकी ओपनिंग 'केसरी चैप्टर 2' या 'परम सुंदरी' जितनी होना तो मुश्किल है. फिर भी 5 करोड़ के करीब ओपनिंग कलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है.

'इक्कीस' जैसी मिड-बजट, नॉन-स्टार फिल्म के लिए ये बहुत सॉलिड ओपनिंग होगी. 'इक्कीस' को रिव्यू अच्छे मिले हैं और सुबह के शोज से जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव निकलकर आ रहा है. अगर इसका असर पड़ा तो गुरुवार शाम से 'इक्कीस' को और बेहतर दर्शक मिलेंगे और ये बड़ा सरप्राइज दे सकती है.

2026 के पहले दिन 'इक्कीस' ने बढ़ाई 'धुरंधर' की टेंशन

2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए 28 दिन हो चुके हैं. रणवीर सिंह की फिल्म अभी भी तगड़ा कलेक्शन तो जरूर कर रही है. लेकिन इसे नई रिलीज 'इक्कीस' के लिए कुछ स्क्रीन्स छोड़नी पड़ेंगी. 'पुष्पा 2' का सबसे बड़ी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड चेज कर रही 'धुरंधर' को 830 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करना होगा.

766 करोड़ तक तो 'धुरंधर' पहुंच चुकी है. मगर स्क्रीन कम होने से आगे इसकी रफ्तार स्लो हो सकती है. एक तरफ जहां 'इक्कीस' से सॉलिड परफॉरमेंस की उम्मीद है, वहीं 'धुरंधर' से कुछ और दिन दम दिखाने की. थिएटर्स में दोनों फिल्में अपनी-अपनी रेस में दौड़ रही हैं. देखना है कि 2026 की शुरुआत में ये क्या कमाल करती हैं.

