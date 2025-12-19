scorecardresearch
 
Ikkis Trailer: अगस्त्य नंदा की बहादुरी-धर्मेंद्र की झलक, रौंगटे खड़े कर देगा 'इक्कीस' का नया ट्रेलर

अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का नया ट्रेलर आया है, जो एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. इस नए ट्रेलर से फिल्म की कहानी का भी थोड़ा आइडिया मिलता है. साथ ही हमें लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की भी झलक देखने मिली.

फिल्म 'इक्कीस' का नया ट्रेलर (Photo: Movie still)
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा इन दिनों अपनी नई फिल्म 'इक्कीस' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ दिनों पहले ही उनकी फिल्म को पोस्टपोन किया गया है. जहां ये फिल्म 25 दिसंबर को आने वाली थी, अब ये नए साल 2026 में 1 जनवरी को रिलीज होगी. इस बीच 'इक्कीस' का नया ट्रेलर सामने आया है, जो एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. 

'इक्कीस' के नए ट्रेलर में क्या दिखा नया?

मैडॉक फिल्म्स ने 'इक्कीस: द फाइनल ट्रेलर' नाम से नया ट्रेलर जारी किया है, जो शुरू ही धमाको और सायरन की आवाज से हुआ. फिर हमें अगस्त्य नंदा, जो सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी झलक दिखाई गई जो अपने टैंक को कमांड कर रहे हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं. 

इसी बीच अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आईं, जो फिल्म की हीरोइन हैं और एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रही हैं. ट्रेलर में हमें मालूम होता है कि लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को आर्मी टैंक से बेहद लगाव था. वो अपने दुश्मनों को भी उसी टैंक से खत्म करने में कामयाब हुए थे. उन्होंने मरते दम तक अपने टैंक को नहीं छोड़ा और डटकर दुश्मनों का सामना किया. 

'इक्कीस' के ट्रेलर में आगे दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की भी झलक दिखी, जिनकी ये आखिरी फिल्म भी है. वो फिल्म में लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता बने हैं. ऐसे में उनका रोल काफी सारे इमोशन्स लेकर आएगा, जो ट्रेलर में भी साफ झलका. 'इक्कीस' के नए ट्रेलर में कई सारे ऐसे मोमेंट्स रहे, जो रौंगटे खड़े कर सकता है.

इस ट्रेलर में एक खास बात और थी. मेकर्स ने हमें असल अरुण खेत्रपाल की भी झलक दिखाई. उनकी कई सारी बचपन की तस्वीरों को ट्रेलर में डाला गया, जिससे 'इक्कीस' का ट्रेलर और भी दमदार और असरदार साबित हुआ. अंत में इसे धर्मेंद्र के डायलॉग से खत्म किया गया. बता दें कि फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले 'बदलापुर', 'अंधाधुन' जैसी मास्टपीस फिल्में बना चुके हैं.

'इक्कीस' के टलने का क्या है कारण?

ऐसा कहा जा रहा था कि अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस', 'धुरंधर' की आंधी की वजह से टाली गई. क्योंकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' इस समय बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा रही है. ऐसे में 'इक्कीस' को नुकसान ना झेलना पड़े, इसलिए मेकर्स ने ऐसा फैसला लिया. मगर असलियत कुछ और निकली. अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके नाती की फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट ज्योतिष के चलते बदली गई. 

