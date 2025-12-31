scorecardresearch
 
धर्मेंद्र को ताउम्र था किस बात का दर्द? 'इक्कीस' के सेट पर हुए थे इमोशनल, डायरेक्टर बोले- सालों तक...

दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर अपने काम के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे. 1 जनवरी को उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हो रही है. लेकिन फिल्म से पहले डायरेक्टर ने धर्मेंद्र को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. जानना नहीं चाहेंगे आप?

धर्मेंद्र को था किस बात का दुख? (Photo: X/@MaddockFilms)
बॉलीवुड के ही-मैन और दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म में देखने के लिए फैंस बेताब हैं. इक्कीस की रिलीज से पहले अब फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने धर्मेंद्र संग काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया है. उन्होंने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के दिल में एक चीज को लेकर अब तक दर्द था. आखिर क्यों आइए जानते हैं... 

किस बात का था धर्मेंद्र को दर्द?

इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने The Hindu संग बातचीत में बताया कि धर्मेंद्र एक नेचुरल एक्टर थे. वो बोले- धरम जी के साथ, कुछ एक्टिंग जैसा नहीं था. मेरा मतलब है, उनकी चाल, उनकी बातें सब कुछ उस किरदार का हिस्सा हैं. वो कहानी से बहुत गहराई से जुड़ गए थे.

'पंजाब में अपना घर छोड़ने का दर्द बरसों से उनके अंदर बस गया था. ऐसे में घर दोबारा जाने का विचार उनके लिए एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया था. वो पूरी तरह से किरदार में थे. उन्हें डायलॉग्स की अच्छी समझ थी और वो शब्दों के कम इस्तेमाल को महत्व देते थे.'

 

धर्मेंद्र की तारीफ में क्या बोले डायरेक्टर?

डायरेक्टर ने आगे कहा- मैंने उन्हें डायलॉग्स दिए थे, लेकिन हमेशा उनसे पूछा कि वो उन्हें किस तरह से बोलना पसंद करेंगे. वो हमेशा अपनी तरफ से सुधार (इम्प्रोवाइजेशन) के साथ डायलॉग्स डिलीवर करते थे और मैंने उनकी कई लाइनें इस्तेमाल कीं. हम अक्सर उनकी शायरी पर चर्चा करते थे. मैं चाहता थी कि उनकी कविताएं पब्लिश हों, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी. मैंने उनसे फ़िल्म के लिए उनकी एक कविता सुनाने का अनुरोध किया था और वो बहुत प्यारी थी. 

Advertisement

फिल्म इक्कीस की बात करें तो इसमे धर्मेंद्र के साथ अमिताभ और जया बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में दिखेंगे. सिमर भाटिया इस फिल्म से अपना ग्रैंड डेब्यू करने जा रही हैं. जयदीप अहलावत भी अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म को लेकर फैंस से लेकर पूरी इंडस्ट्री के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि हर कोई धर्मेंद्र को उनकी आखिरी फिल्म में देखना चाहता है. 

