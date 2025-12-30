ऋतिक रोशन बने नए डॉन, रणवीर सिंह का कटा पत्ता! Don 3 को लेकर बड़ी अपडेट

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने की खबर है. रणवीर सिंह को लेकर कई बातें कही जा रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो खुद 'डॉन 3' से बाहर हुए है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें 'डॉन 3' से निकाला गया है. अब चर्चा है कि रणवीर के बाद 'डॉन 3' के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है.

और पढ़ें

ऋतिक बनेंगे डॉन 3 के हीरो?

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद मेकर्स लीड रोल के लिए परफेक्ट स्टार ढूंढ रहे हैं. फिल्मफेयर की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया, ऋतिक रोशन, 'डॉन 3' के लीड रोल हो सकते हैं. हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने. ये इसलिए भी संभव है कि ऋतिक ने 'डॉन 2' में कैमियो भी किया था.

फरहान अख्तर और टीम नए प्लॉट में इसे शामिल करेंगे या नहीं, ये पता नहीं. लेकिन वो 'वॉर 2' एक्टर को इस बड़े फ्रैंचाइजी का नया चेहरा बनाने के एंगल को एक्सप्लोर करने के इच्छुक हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर के बाहर होने के बाद ऋतिक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं. फिल्म पर बातचीत अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ऋतिक फिल्म का हिस्सा बनते हैं या नहीं.

Advertisement

मेकर्स को भी पता है कि फाइनल एक्टर ऐसा होना चाहिए जो वेल-एस्टेब्लिश हो और सॉलिड पोर्टफोलियो वाला हौ. आखिरकार, जो भी तीसरी फिल्म लीड करेगा, वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की तरह किरदार के साथ न्याय कर पाए, जिन्होंने पहले डॉन का रोल किया था. अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन 1978 में रिलीज हुई थी. शाहरुख की डॉन फ्रैंचाइजी 2006 और 2011 में दो पार्ट्स में आई थी.

क्यों बाहर हुए रणवीर?

रिपोर्ट्स हैं कि रणवीर सिंह 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद 'डॉन 3' से बाहर हो चुके हैं. इसे अब तक मेकर्स या एक्टर्स में से किसी ने कन्फर्म नहीं किया है. लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि रणवीर अब जय मेहता की प्रलय पर काम शुरू करने वाले हैं.

देखना दिलचस्प होगा कि ऋतिक को 'डॉन' का रोल मिलता है या मेकर्स फ्रैंचाइजी की लिगेसी को आगे ले जाने के लिए किसी न्यूकमर को चुनते हैं.



---- समाप्त ----