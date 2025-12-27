ईशान की हुईं ऐश्वर्या, ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा ने रोशन फैमिली में किया वेलकम

एक्ट्रेस सबा आजाद ने सोशल मीडिया पर न्यूली वेड्स कपल ईशान रोशन और ऐश्वर्या सिंह पर खूब प्यार लुटाया. ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड ने ऐश्वर्या का रोशन परिवार में से वेलकम किया. उन्होंने कपल को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं.

सबा ने ऐश्वर्या का किया वेलकम

इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए सबा ने ईशान को "हम सबमें सबसे प्यारा और दयालु" बताया. उन्होंने शादी की एक प्यारी सी फोटो शेयर की और लिखा, "हमारे सबसे प्यारे और दयालु @eshaanroshan को तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम रिश्ते की शुरुआत पर बधाई. हमारी प्यारी ऐशू @aishwaryasiingh का परिवार में स्वागत, प्यारी बच्ची.

आगे वो लिखती हैं कि तुम दोनों इस सफर में हमेशा सबसे अच्छे दोस्त बने रहो. सहानुभूति, हंसी-मजाक और हल्कापन तुम्हारे साथ कभी न छूटे. दुनिया की सारी खुशियां तुम दोनों को मिलें. बधाई मेरे भाई और नई बहन.

खुशियों का हिस्सा थीं सबा

सबा आजाद, ईशान और ऐश्वर्या की शादी का हिस्सा बनी थीं. शादी में उन्होंने ऋतिक की फैमिली के साथ ग्रैंड डांस परफॉर्मेंस भी दी थी. फिल्ममेकर राकेश रोशन ने ईशान की शादी का ऐलान इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटो शेयर करके किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, ईशान रोशन की शादी ऐश्वर्या से, आशीर्वाद और भगवान इन्हें खुश रखे.

राजेश रोशन के बेटे ईशान रोशन ने 23 दिसंबर को ऐश्वर्या सिंह से धूमधाम से शादी की. मुंबई में रोशन परिवार और करीबियों की मौजूदगी में ये समारोह हुआ. कजिन ईशान की शादी में ऋतिक रोशन अपने बेटों ऋहान, ऋदान के साथ डांस फ्लोर पर धमाल मचाते नजर आए. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऋतिक अपने बेटों, सबा आजाद, कजिन पश्मिना रोशन और भतीजी सूरनिका सोनी के साथ सुक्खबीर का हिट गाना "इश्क तेरा तड़पावे" पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं.

ईशान की बात करें, तो वो अभी HRX Films में प्रोड्यूसर हैं. पहले वो अपने चाचा राकेश रोशन के साथ "कृष 3" और "काबिल" जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं. ऐश्वर्या से शादी से पहले उनका टीवी एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित के साथ 10 का रिलेशनशिप रहा था.

