Laal Singh Chaddha को Hrithik Roshan ने किया सपोर्ट, फैंस से की आमिर की फिल्म देखने की अपील, लेकिन हो गए ट्रोल

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा विवादों के बीच रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों के मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. हालांकि, सेलेब्स को आमिर-करीना की फिल्म काफी पसंद आ रही है. अब ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा देखने के बाद फिल्म पर अपनी राय दी है. लेकिन लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. आइए जानते हैं क्यों?

क्यों ट्रोल हो रहे ऋतिक?

ऋतिक रोशन ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखने के बाद ट्विटर पर फिल्म की जमकर तारीफ की. लेकिन आमिर खान के हेटर्स को ऋतिक का लाल सिंह चड्ढा की तारीफ करना पसंद नहीं आया और उन्होंने एक्टर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ऋतिक को वॉर्निंग दी कि वो ये न करें वरना वो उनकी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा के लिए तैयार रहें.

ऋतिक रोशन ने क्या लिखा?

ऋतिक रोशन ने ट्वीट में लिखा- लाल सिंह चड्ढा अभी-अभी देखी. मैंने इस फिल्म को महसूस किया. प्लस और माइनस को साइड कर दीजिए, ये एक शानदार फिल्म है. इस जेम को मिस न करें. जाओ...जाओ..अभी देखो. ये ब्यूटीफुल है. जस्ट ब्यूटीफुल.

Just watched LAAL SINGH CHADDA. I felt the HEART of this movie. Pluses and minuses aside, this movie is just magnificent. Don’t miss this gem guys ! Go ! Go now . Watch it. It’s beautiful. Just beautiful. ❤️ — Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2022

क्या कह रहे ट्रोल्स?

ऋतिक रोशन के इस ट्वीट पर अब तक 82 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. आमिर खान के फैंस ऋतिक रोशन के लाल सिंह चड्ढा प्रमोट करने पर खुश हो रहे हैं, जबिक कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ऋतिक को लाल सिंह चड्ढा की तारीफ करने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कुछ ट्रोल्स का कहना है ऋतिक ने पैसे लेकर ये ट्वीट किया है.

एक यूजर ने लिखा- सर इस फिल्म के बारे में ये बातें मत फैलाओ वरना जनता भी विक्रम वेधा का बायकॉट कर देगी. इसे डिलीट कर दो.

Sir don't spread this about this film otherwise public going to boycott vikramvedha as well, delete it — shashank dandage (@shashankdandge) August 13, 2022

Kuch bhi appreciate karo, promotion karo. movie is already flop — Nadeem (@im_naddy) August 13, 2022

Paid tweet wo bhi itni ghatiya movie ke🤣🤣🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢 — ηєнα (@_dreamer__neha) August 13, 2022

I never thought your taste in movie became so cheap. Just go and watch Forrest Gump. Lal Singh Chadda ruined the classic 👎. — Debjyoti Biswas (@Debjyotibiswas6) August 13, 2022