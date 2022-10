ऋतिक रोशन को KRK ने बताया गंजा, फैंस ने वायरल की थ्रोबैक फोटो, बोले- खुद को देख

किसी जमाने में एक्टर रहे और खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ KRK हरदम बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोल करने का मौका तलाशते हैं. जेल की हवा खा चुके केआरके इन दिनों ऋतिक रोशन को अपना निशाना बनाए हुए हैं. उनकी फिल्मों से लेकर उनके लुक्स तक के बारे में कमाल बात कर चुके हैं. हाल ही में अपने नए ट्वीट में केआरके ने ऋतिक को गंजा बताया था. ऐसे में एक्टर के फैंस ने उन्हें लताड़ दिया है.

केआरके ने ऋतिक को बताया गंजा

केआरके ने ऋतिक रोशन का एक अनसीन वीडियो शेयर कर दिया था. इस वीडियो में पहली बार ऋतिक के सिर के पीछे के हिस्से के कम होते बालों को देखा गया. इस वीडियो में पहले ऋतिक रोशन को आते हुए देखा जाता है. फिर जैसे ही कैमरा घूमता है ऋतिक के सिर के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है. ऋतिक के सिर पर बाल्ड स्पॉट नजर आता है. उनके बाल भी कुछ हल्के लग रहे हैं.

वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे ऋतिक रोशन के सिर पर पीछे की तरफ बाल कई जगह पर कम हैं. हालांकि ये वीडियो कितना सच्चा है हम नहीं कह सकते. कमाल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'जब ऋतिक रोशन अपना हेयर पैच पहनना भूल गए.' बाद में इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, 'सॉरी, जब ऋतिक ने अपना हेयर पैच ठीक से नहीं पहना.'

When #HrithikRoshan did forget to wear his hair patch.🤪😁💃 pic.twitter.com/4Gz72Ui3dA — KRK (@kamaalrkhan) October 15, 2022

फैंस बोले- खुद को देख

बस फिर क्या था. अपनी बातों और हरकतों के चलते अक्सर ही केआरके यूजर्स के निशाने पर आते रहते हैं. वही एक बार फिर हुआ. ऋतिक रोशन के फैंस ने केआरके को घेर लिया. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस को झटका तो लगा, लेकिन वो अपने फेवरेट एक्टर का साथ देना नहीं भूले.

कुछ यूजर्स ने उन्हें खुद को देखने को बोला. तो कई ने उनके गंजेपन के दिनों की फोटो शेयर कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि ये ऋतिक की ब्रेन सर्जरी की वजह से है. एक यूजर ने लिखा, 'वो फिर भी हॉट है, तू खुद को देख.' दूसरे ने लिखा, 'ये उनकी ब्रेन सर्जरी के बाद हुआ है. जब उन्हें चोट लगी थी. ऋतिक सर इसके खिलाफ एक्शन लो, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये.' एक और यूजर ने लिखा, 'तू तो ना ही बोल. तेरे से ये हक ऊपर वाले से पहले ही छीन लिया है.'

Fir bhi hot hn woh, aapne aapko dekh! — 𝓡𝓾𝓹𝓼𝓪🧋 (@Anastasia_Rupsa) October 15, 2022

It happened after the Brain surgery of @iHrithik sir when he got injured.

Tere jese down grade logo ko he ye funny lag sakta hey .apni aukat kitni baar dikhaega bey @iHrithik please sir take some action against him.kuch jyaada bhauk raha ye#HrithikRoshan𓃵 pic.twitter.com/yp0KzsJXfs — 𝔸𝗔𝗥𝗬𝗔𝗡 (@i_HR_Conscript) October 15, 2022

So what? Aging is a natural process and I am so proud he walked out like that. Be realistic and don’t play God. — Aaryan Aarya (@Aaryan_Aarya1) October 15, 2022

Really who cares? The man is legend and has nothing left to prove in looks, personal evolution or talent. We are lucky to have him in cinema. We should all be so accomplished! — Kathleen Barry Wagner (@kbwagner) October 16, 2022

Aapna aapko dekh pahela wigs laga kar ghum raha ha pic.twitter.com/6q6lNBoLYD — Rafik Raj (@RafikRa45346213) October 15, 2022

Iss angle se video dekhiye, better samajh aayega https://t.co/WeFpYnszE8 October 16, 2022

But Krk Sir Always wore It Properly! pic.twitter.com/RP3vG6KIam — Ak (khiladi) (awaiting 9 September 🍰🎂) (@AkForerever1991) October 15, 2022

Tu toh Naa hi bol kuch...tere se toh upar waley ne yeh haq phley hi chheen liya hai.... pic.twitter.com/efwsgghQJY — ubaidiqbalkhan (@ubaidiqbalkhan) October 15, 2022

Krk sir without wig pic.twitter.com/NhukryqFuf — New Life (@vandematram4lyf) October 15, 2022

Sir, how have you reversed your age? That’s some metrosexual look 🥂 pic.twitter.com/KS9tGArqBM — Ritesh (@Samba9Firmino) October 15, 2022

ऋतिक रोशन को हाल ही में आई फिल्म विक्रम वेधा में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल निभाया था. उनके साथ सैफ अली खान पुलिसवाले के रोल में थे. दोनों एक्टर्स के काम को खूब पसंद किया गया. जल्द ही ऋतिक फिल्म फाइटर में नजर आएंगे. इसमें उनकी हीरोइन दीपिका पादुकोण होंगी. सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.