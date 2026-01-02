scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘हनीमून से हत्या’, इस दिन नीले ड्रम का खुलेगा राज, सामने आया फर्स्ट पोस्टर

ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करने और उसकी लाश को नीले ड्रम में चिनवा देने वाली मुस्कान पर जल्द ही डॉक्यू-सीरीज ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली है. इसका पहला पोस्टर मेकर्स की तरफ से रिवील कर दिया है.

Advertisement
X
मेरठ के नीले ड्रम वाले मर्डर केस पर बनी सीरीज (Photo: Instagram/zee5)
मेरठ के नीले ड्रम वाले मर्डर केस पर बनी सीरीज (Photo: Instagram/zee5)

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड पर आधारित फिल्म का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. हाल ही में इस डॉक्यू-सीरीज का आधिकारिक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. जिसमें नीले ड्रम की झलक साफ दिखाई दे रही है. यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दस्तक देने के लिए तैयार है.

बता दें कि यह डॉक्यू-सीरीज मेरठ के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस पर आधारित है, जिसे 'नीले ड्रम वाला हत्याकांड' के नाम से जाना जाता है. यहां मुस्कान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिल कर पति सौरभ की जान ले ली थी.  इस हत्याकांड की क्रूरता ने न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि देशभर को हिला कर रख दिया था.

सीरीज से जुड़ा पहला पोस्टर रिलीज
zee5 के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से सौरभ हत्याकांड पर आधारित डॉक्यू-सीरीज का पोस्टर रिलीज हो गया है. इस डॉक्यू-सीरीज का नाम 'हनीमून से हत्या: Why Women Kill' रखा गया है. पोस्टर में सबसे फेमस नीला ड्रम दिखाया गया है, जिसने मेरठ सहित पूरे देश को हिला दिया था. ड्रम के अंदर से निकलता एक हाथ और सीमेंट का मलबा का हत्याकांड की क्रूरता की याद दिला रहा है. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE5 (@zee5)

सम्बंधित ख़बरें

शादाब जकाती और उसके साथ काम करने वाली महिला को लेकर विवाद हो गया (Photo:ITG)
'मैं खुद यूट्यूबर जकाती के पास जाती हूं...' पति ने लगाए आरोप तो पत्नी ने दिया जवाब
Chamber Protest
कचहरी में जाल का चेंबर बनाकर बैठे वकील; Video
Lawyers
'...हम लटककर मरेंगे', कचहरी में जाल बनाकर बैठे वकील, अंदर लटकाए फांसी से फंदे
भाजपा नेता संगीत सोम.(File Photo: ITG)
'शाहरुख खान देश का गद्दार, भारत में रहने का हक नहीं', बोले संगीत सोम
female sub-inspector in Meerut behaved rudely. (Photo - Screengrab)
महिला दारोगा ने जाम में दंपति से की गाली-गलौज, वीडियो वायरल होने पर गिरी गाज

इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया है, 'सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग जैसा लग रहा था, जब तक कि... ऐसा नहीं हुआ. #HoneymoonSeHatya 9 जनवरी को #ZEE5 पर प्रीमियर हो रहा है. जानकारी के मुताबिक ये क्राइम डॉक्यूड्रामा सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी, जहां पत्नियां अपने पतियों को मार देती हैं. यह सीरीज बताएगी कि कैसे प्यार, कंट्रोल, धोखा और शादी में छिपी दरारें जानलेवा नतीजों तक पहुंच सकती हैं.

मेरठ की कातिल मुस्कान की कहानी
बता दें कि 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी में सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया था. इस जघन्य हत्याकांड के बाद मुस्कान अपने प्रेमी संग हिमाचल प्रदेश घूमने चली गई. 18 मार्च को इस घटना का खुलासा हुआ. मुस्कान और साहिल इस समय जेल में है. जेल में मुस्कान ने एक बच्चे को जन्म दिया है. ये बच्चा साहिल का है या सौरभ इसका पता नहीं चला है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement