23 जनवरी को सिनेमाघरों में धमाका होने वाला है. सनी दओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. 28 साल बाद बॉर्डर का सीक्वल देखने को मिलेगा. इसके गाने 'संदेशे आते हैं' और 'ऐ जाते हुए लम्हें' सुनकर फैंस पहले से नोस्टालजिया फील कर रहे हैं. गुरुवार को देशभक्ति के जज्बे और इमोशंस से सराबोर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ.

इसमें सनी की ललकार देख रोंगटे खड़े होते हैं. फिल्म के पुराने-नए हर किरदार की चर्चा हो रही है. मूवी में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिससे अभी कम लोग वाकिफ हैं. वो कैरेक्टर है सनी देओल के ऑनस्क्रीन बेटे का. मूवी में सनी की पत्नी का रोल मोना सिंह ने प्ले किया है. दोनों का एक बेटा है, वो भी सेना में भर्ती है. किरदार का नाम है अंगद सिंह कलेर.

कौन हैं गुनीत संधू?

सनी के रील बेटे का रोल मूवी में गुनीत संधू ने प्ले किया है. कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं. इंडस्ट्री में उनका काम अभी हाईलाइट नहीं हुआ है. वो छोटे मोटे रोल और ऐड्स में दिखे हैं. बॉर्डर उनके करियर की बड़ी फिल्म होने वाली है. इस रिपोर्ट में जानते हैं कैसे गुनीत का इंडस्ट्री में करियर शुरू हुआ.

सनी देओल की बॉर्डर और गदर जैसी फिल्मों को देखकर बड़े हुए गुनीत के लिए उनके साथ काम करना ट्रीट से कम नहीं था. सेट पर गुनीत ने सबके साथ अच्छा टाइम बिताया. सीनियर एक्टर्स से गुनीत को काफी कुछ सीखने को मिला. मीडियम को दिए इंटरव्यू में गुनीत ने अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा कि 16 की उम्र में 10वीं पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गए.

वहां उनके सपनों को उड़ान मिली. मायानगरी ने उन्हें इमोशनली, प्रोफेशनली और क्रिएटिवली टेस्ट किया. सालों की मेहनत, एक्टिंग वर्कशॉप, ऑडिशंस, रिजेक्शन और कुछ करने की उम्मीद ने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाया. एक्टर ने कहा कि उन्होंने हर चीज के लिए ऑडिशन दिया था. उन्हें विज्ञापनों के जरिए इंडस्ट्री में पहला ब्रेक मिला.

एक ब्रैंड कैंपेन में उन्होंने शाहरुख खान संग काम किया था. करीब 4 साल तक वो ऐड्स करने में बिजी रहे. उनका लाइफ सर्कल बस इसी डायरेक्शन में चल रहा था. वो कुछ नया करना चाहते थे. उसी फेज में उन्होंने बॉर्डर 2 के लिए ऑडिशन दिया. इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम मिलना उनके लिए सपने जैसा था. फिल्म के लिए कंफर्म होने के बाद उन्होंने अपने पापा को फोन कर गुडन्यूज दी. बेटे को मिले अवसर ने पिता की आंखें नम कर दी थीं.

बॉर्डर 2 से पहले उन्होंने अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर में काम किया था. फिल्म में शायद ही किसी ने उन्हें नोटिस किया होगा. वो वेब शो 'जब वी मैच्ड' में भी दिखे थे. गुनीत के इंस्टा पर 9,445 फॉलोअर्स हैं. फैंस को उम्मीद है बॉर्डर 2 उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाएगी. बॉर्डर 2 फिल्म को अनुराग सिंह ने बनाया है. एक्शन वॉर ड्रामा को जेपी दत्ता, भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में मेधा राणा, अहान शेट्टी, मोना सिंह, आन्या सिंह, सोनम बाजवा को भी देखा जाएगा.



