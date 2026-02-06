फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर बवाल, मनोज बाजपेयी बोले- मैं भावनाओं को समझता हूं...

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में लगभग 20 नई फिल्मों और सीरीज का ऐलान किया था, जिसमें फिल्ममेकर नीरज पांडे की 'घूसखोर पंडत' का नाम शामिल है. इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई ही थी कि अब इसपर राजनीति शुरू हो गई है. देश में अलग-अलग जगहों पर फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. यूपी सरकार ने फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है.
विवाद पर क्या बोले मनोज बाजपेयी?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल को लेकर तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई है. पंडित और ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसकी रिलीज पर रोक की मांग हो रही है. कहा जा रहा है या तो फिल्म का टाइटल बदला जाए, या इसे रिलीज ना किया जाए. कुछ देर पहले फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी.
अब फिल्म के मेन हीरो मनोज बाजपेयी ने घूसखोर पंडत को लेकर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया पर एक्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं उन सारी भावनाओं और चिंताओं को समझता हूं जो लोग बता रहे हैं. मैं इन्हें गंभीरता से लेता हूं. जब कोई चीज, जिसमें आप शामिल हैं, कुछ लोगों को दुख पहुंचाती है, तो इंसान रुकता है और ध्यान से सुनता है. एक एक्टर के तौर पर मैं फिल्म में सिर्फ अपने किरदार और कहानी के जरिए आता हूं. मेरे लिए ये किरदार एक कमजोर इंसान का था, जो धीरे-धीरे खुद को समझता है और बेहतर बनता है.'
'घूसखोर पंडत' के मेकर्स का क्या है फैसला?
मनोज बाजपेयी ने आगे मेकर्स के फैसले का साथ देते हुए कहा, 'इसका मकसद किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी करना नहीं था. नीरज पांडे के साथ काम करने का मेरा अनुभव ये रहा है कि वो अपनी फिल्मों को बहुत गंभीरता और ख्याल से बनाते हैं. फिल्ममेकर्स ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रमोशन वाली सारी चीजें जिसमें पोस्टर, वीडियो शामिल हैं, उसे हटा दिया है. इससे पता चलता है कि वो इन चिंताओं को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं.'
फिल्म 'घूसखोर पंडत' में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिसवाले का रोल प्ले कर रहे हैं. उनके साथ-साथ फिल्म में नुशरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेराय, कीकू शारदा जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर इस साल रिलीज किया जाना है.