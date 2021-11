Gangubai Kathiawadi Release Date: RRR से डरे भंसाली? बदली 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की रिलीज डेट

आल‍िया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी की रिलीज डेट की आख‍िरकार अनाउंसमेंट हो गई है. फिल्म देखने का इंतजार कर रहे फैंस अगले साल फरवरी में अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं. ऐसा इसल‍िए क्योंकि गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी अगले साल 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पेन मूवीज ने ट्वीट कर यह ऐलान किया है. 'ताकत, हिम्मत और निर्भ‍िकता से उसे ऊपर उठते देखो...#Gangubaikathiawadi 18 फरवरी 2022 को सिनेमा में आ रही है.' फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थ‍िएटर्स के पूरी तरह से खुलने का इंतजार कर रहे थे. और अब उन्होंने अगले साल फरवरी की डेट फिल्म को थ‍िएटर्स में रिलीज करने के लिए फाइनल कर दी है.

Watch her rise with power, courage & fearlessness. #GangubaiKathiawadi coming to take over 2022 on 18th February, in cinemas near you.#SanjayLeelaBhansali @ajaydevgn @aliaa08 @prerna982 @jayantilalgada @bhansali_produc@saregamaglobal pic.twitter.com/Z4uOEDJpAT