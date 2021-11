Rajkummar Rao-Patralekhaa का वेडिंग इनविटेशन कार्ड वायरल, आज लेंगे सात फेरे!

बॉलीवुड के लव बर्ड्स राजकुमार राव और पत्रलेखा अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों खुलकर एन्जॉय कर रहे हैं. कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद राजकुमार और पत्रलेखा अब अपने रिश्ते को एक नए पड़ाव पर ले जाने के लिए तैयार हैं. चंडीगढ़ में कपल की वेडिंग का ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा है. इसी बीच अब राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी का वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सामने आया राजकुमार और पत्रलेखा का वेडिंग कार्ड

राजकुमार और पत्रलेखा का वेडिंग इनविटेशन कार्ड एक्टर के एक फैनपेज पर शेयर किया गया है. शादी का कार्ड इंडिगो कलर का है और यह शादी की डेट से लेकर वेडिंग वेन्यू तक कंफर्म कर रहा है. शादी का कार्ड राजकुमार राव की दुल्हन यानी पत्रलेखा की साइड का लग रहा है. कार्ड के ऊपर शैंडलियर्स, कमल के फूल और मोन्यूमेंट्स बने हैं, जो उनके वेडिंग होटल से काफी सिमिलर हैं.

वेडिंग कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन यानी कि राजकुमार राव और पत्रलेखा और उनके पेरेंट्स का नाम भी लिखा हुआ है. कार्ड पर शादी की तारीख सोमवार 15 नंबर है और वेडिंग वेन्यू में ओबेरॉय सुखविलास चंडीगढ़ का नाम लिखा है, जहां राजकुमार और पत्रलेखा की शादी का जश्न चल रहा है.

यहां देखें कार्ड

Everyone is invited in this beautiful wedding ceremony 🥺❤️(virtually😹) of #RajkummarRao #Patralekhaa pic.twitter.com/rXGnNhRWbn