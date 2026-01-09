scorecardresearch
 
इंडियन सिनेमा में भाषा बनी रुकावट? डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने माना, बोले- एक देश, एक सिनेमा...

रोहित शेट्टी ने एक इवेंट के दौरान इंडियन सिनेमा में आई रुकावटों पर बात की. उन्होंने कहा कि हमारे देश की आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन सिनेमा में सिर्फ 2-4 करोड़ लोग ही फिल्में देखने आते हैं.

इंडियन सिनेमा पर बोले रोहित शेट्टी (Photo: Instagram/Rohit Shetty)
मुंबई में गुरुवार 8 जनवरी के दिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक इवेंट का आयोजन हुआ, जहां पैन इंडिया के कई बड़े डायरेक्टर्स मौजूद रहे. इंडियन नेशनल सिने अकैडमी (INCA) नाम से इस इवेंट में बॉलीवुड के स्टार डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी. 

भाषा के कारण फिल्मों के बिजनेस में कैसे आई रुकावट? 

रोहित शेट्टी से मीडिया ने पैन इंडिया फिल्मों के बारे में पूछा, जो अपने राज्य में शानदार कमाई करती हैं. लेकिन बाकी रीजन में उतनी खास नहीं चलती. डायरेक्टर रोहित ने इसपर कहा कि हमारे देश में भाषा सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है. मगर थिएटर्स सिर्फ बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं. 

रोहित ने कहा, 'मुझे लगता है कि ये एक देश, एक सिनेमा और एक जश्न वाली बात है, यानी पूरा इंडियन सिनेमा एक साथ. हमारे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मानेंगे कि सबसे दुख वाली बात ये है कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, फिर भी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को थिएटर में सिर्फ 3 या 4 करोड़ लोग ही देख पाते हैं. इससे ज्यादा नहीं.'

'इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भाषा की दीवार. दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम उन टेक्नीशियन्स को ठीक से मान्यता नहीं देते. मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद कोई ओडिया डायरेक्टर या असमिया डायरेक्टर को INCA की वजह से बड़ा और बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. वो अपनी टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकेगा. मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ आएं.'

बता दें कि इंडियन नेशनल सिने अकैडमी (INCA) एक पहल है, जिसमें 12 अलग-अलग भाषाओं के फिल्ममेकर्स एकसाथ मिलकर भाषा से आने वाली रुकावट को दूर करने की कोशिश करेंगे. INCA का मकसद हिंदी सिनेमा और साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच की दूरी को कम करना है. इसके जरिए कलाकारों और तकनीशियनों को अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करने के मौके मिलेंगे और क्षेत्रीय फिल्मों को पूरे भारत में पहुंचने में मदद मिलेगी.

बात करें रोहित शेट्टी के वर्क फ्रंट की, तो डायरेक्टर इन दिनों राकेश मारिया की बायोपिक पर काम कर रहे हैं. इसे वो जॉन अब्राहम और तमन्ना भाटिया के साथ बना रहे हैं. इसके बाद वो 'गोलमाल 5' पर काम शुरू करेंगे.

