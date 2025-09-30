scorecardresearch
 

Film Wrap: 'बालिका वधू' अविका गौर ने टीवी पर रचाई शादी, शुक्राचार्य के रूप में अक्षय को पहचानना मुश्किल

टीवी शो 'बालिका वधू' की एक्ट्रेस अविका गौर ने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शादी की. कपल का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो रहा है. वहीं एक्टर अक्षय खन्ना की फिल्म 'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य के रूप में उनका दमदार लुक सामने आया है. फिल्म रैप में पढ़ें 30 सितंबर के दिन की बड़ी खबरें.

अविका-मिलिंद ने रचाई शादी, अक्षय को पहचानना मुश्किल (Photo: Screengrab/X @RKDStudios)
दुल्हन बनीं 'बाल‍िका वधू' अविका, नेशनल टीवी पर की मिलिंद संग शादी, दिखाया मांग का सिंदूर

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने आज यानी 30 सितंबर को सात फेरे लिए. कपल की शादी पति पत्नी और पंगा के सेट पर हुई है. दूल्हा-दुल्हन बने इस जोड़े का फर्स्ट लुक सामने आया. जहां शादी के जोड़े में सजीं अविका बेहद खूबसूरत लगीं.

फैंस संग बिजी ऐश्वर्या, मां का इंतजार करती रहीं बेटी आराध्या, मासूमियत ने जीता दिल

ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय इन दिनों पेरिस में हैं. वो पेरिस फैशन वीक अटेंड करने वहां पहुंची हुई हैं.  ऐश्वर्या हमेशा की तरह अपनी प्रिंसेस आराध्या बच्चन को भी साथ लेकर गई हैं. पेरिस से आराध्या और ऐश्वर्या के कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

'1 से 10 नंबर तक बस दया ही दया...' बोले जेठालाल, बताया क्यों बढ़ गया है वजन

नवरात्रि का मौका हो और दिलीप जोशी डांडिया नाइट्स की शान ना बनें, भला ऐसा कैसे हो सकता है. हमेशा की तरह इस बार भी दिलीप जोशी ने गरबा नाइट्स में झूमकर फैंस का दिन बनाया है. इवेंट में भी वो दयाबेन यानी दिशा वकानी को मिस करते दिखे.

बेबी शावर में छाईं शूरा-पति अरबाज की बांहों में दिखीं, नन्हे मेहमान के इंतजार में खान परिवार

खान परिवार में जल्द ही नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है. 58 की उम्र में अरबाज खान दूसरी बार पापा बनने वाले हैं. अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान प्रेग्नेंट हैं. वो जल्द ही अपने बेबी को जन्म देने वाली हैं. बीती शाम शूरा के बेबी शावर का फंक्शन हुआ. 

'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, फर्स्ट लुक में पहचान मुश्किल

अक्षय कुमार जल्द ही तेलुगु सिनेमा का हिस्सा बनते दिखेंगे. उनकी आने वाली फिल्म महाकाली से फर्स्ट लुक रिलीज हुआ. यहां वो असुर गुरू शुक्राचार्य बने नजर आए. एक्टर का अंदाज इतना अलग और लुक इतना दमदार लगा कि फैंस ने हैरानी जताए बिना रह नहीं पाए.

TOPICS:

